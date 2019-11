Il meteo dell'8 e 9 novembre: ancora temporali, sabato miglioramenti

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di venerdì 8 novembre in Italia. Nord: cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria con piogge e temporali sui settori settentrionali e sulla Liguria, localmente intensi sulla Liguria di levante, in miglioramento verso sera con ampie schiarite salvo locali piovaschi sul Piemonte e Liguria orientale; cielo molto nuvoloso sulle altre regioni con precipitazioni diffuse deboli o moderate e con possibili rovesci e temporali, con locale intensificazione dei fenomeni meteorologici sui rilievi tra Trentino-Alto Adige e Veneto, fino in pianura sul Friuli-Venezia Giulia; in serata tendenza al miglioramento salvo rovesci e temporali sulla Lombardia; nevicate attese al di sopra dei 1500 mt circa nelle aree montuose con precipitazioni.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse con possibili rovesci e temporali su Toscana, Umbria e lazio, localmente intensi sulla Toscana specie sulle coste e sulle zone settentrionali e sulle zone costiere e interne del Lazio; insistenza delle precipitazioni deboli o localmente moderate dal pomeriggio fino a tarda sera; cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con precipitazioni moderate e localmente intense sulla Sardegna occidentale, meno probabili sulle zone orientali; cielo parzialmente nuvoloso su Marche e Abruzzo, con precipitazioni sulle zone appenniniche e possibili sconfinamenti di brevi e locali piovaschi nel pomeriggio sulle coste marchigiane.

Sud e Sicilia: cielo parzialmente nuvoloso su Campania, Molise e Basilicata con precipitazioni anche localmente moderate dal pomeriggio a partire dalle zone occidentali, con possibili sconfinamenti in serata sulla Puglia settentrionale e con parziale interessamento della Sicilia occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree, con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature: minime in aumento al nord, Toscana e Sardegna, più lieve sulle restanti regioni centrali; in calo al sud e Sicilia; massime in lieve aumento su Piemonte, Puglia e Calabria; in calo al nord-est, Lazio e Sardegna; stazionarie altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 9 novembre in Italia. Nord: molte nubi su Liguria e triveneto, con piogge o rovesci sparsi; cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; estese e spesse velature sul resto del centro. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta anche sulle regioni adriatiche con piogge o rovesci sparsi.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, in parziale attenuazione serale sulle regioni adriatiche e ioniche peninsulari.

Temperature: minime in diminuzione al nord, Sardegna, Toscana, Umbria e Marche, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su pianura padana, isole maggiori, Campania, Basilicata, Puglia centrosettentrionale, Molise ed aree costiere di Marche ed Abruzzo, in aumento su aree alpine e prealpine, stazionarie sul resto del Paese.

