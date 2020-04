Il meteo dell'8 e 9 aprile, ancora sole e caldo

Le previsioni per mercoledì 8 aprile in Italia secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Al Nord: bello e soleggiato su tutte le regioni.

Centro e Sardegna: cielo sereno a parte nubi pomeridiane sulle aree appenniniche tra Lazio e Abruzzo e sulle zone interne della Sardegna, con al limite qualche breve e sporadico rovescio.

Sud e Sicilia: bel tempo ovunque eccezion fatta per locali annuvolamenti, in sviluppo pomeridiano, sui rilievi appenninici e le aree tirreniche dell'isola, dove non si esclude la possibilità di qualche isolato piovasco.

Temperature: massime senza variazioni di rilievo.

Le previsioni per giovedì 9 aprile in Italia secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Al Nord: cielo sereno o al più poco nuvoloso sui rilievi alpini centrorientali, in successivo diradamento serale.

Centro e Sardegna: ancora addensamenti compatti a evoluzione diurna nelle zone interne dell'isola con possibilità di qualche occasionale debolissimo rovescio nel pomeriggio; bel tempo altrove.

Sud e Sicilia: locali addensamenti tra mattina e pomeriggio sui rilievi della Calabria centromeridionale e nell'entroterra siciliano con qualche sporadico piovasco associato; ampio soleggiamento sul restante meridione.

