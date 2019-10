Il meteo dell'1 e 2 ottobre, arrivano le piogge e calano le temperature

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 1 ottobre in Italia.

Nord: su Triveneto e Liguria, al mattino, generalmente nuvoloso con isolate deboli precipitazioni su coste liguri centrorientali ed aree montuose del triveneto, con possibilità di locali nebbie sulle pianure venete. Nel corso del giorno le nebbie si diradano ma la nuvolosità tenderà ad intentensificarsi, così dalle ore centrali del giorno saranno possibili precipitazioni sparse e locali rovesci o temporali. Sulle restanti aree al mattino cielo sgombro da nubi ma con foschie o locali banchi di nebbia sulle pianure, nel corso del giorno le nubi tendono ad aumentare rapidamente, soprattutto a ridosso dei rilievi alpini, così dal pomeriggio precipitazioni da isolate a sparse dai rilievi alpini si spingeranno dapprima verso le aree vallive adiacenti e poi dalla sera verso le restanti aree pianeggianti della Lombardia e del Piemonte.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su regioni tirreniche ed aree appenniniche con qualche piovasco sui rilievi maggiori nel pomeriggio e foschie o locali banchi di nebbia al primo mattino; sul settore adriatico e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo transito di velature spesse sull'area occidentale dell'isola.

Sud e Sicilia: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, ma al mattino maggiori formazioni nuvolose o foschie su campania e salento e nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica e sulla sicilia sudoccidentale.

Temperature: minime in diminuzione su arco alpino e Toscana, in lieve aumento sulla Pianura Padana, stazionarie altrove; massime in calo al nord, più marcato sul settore occidentale, in tenue rialzo su Sardegna e Calabria tirrenica, senza variazioni di rilevo sul resto del Paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 2 ottobre in Italia.

Nord: maltempo esteso al nord con piogge e temporali che risulteranno di forte intensità dalla mattinata su nord Lombardia, Triveneto e Liguria di levante; dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal nord-ovest e dalla sera sul Triveneto.

Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche, Sardegna compresa, Umbria ed aree appenniniche con iniziali deboli fenomeni sparsi in decisa intensificazione durante la mattinata, specialmente su Toscana, Lazio ed Umbria, quando assumeranno carattere di rovescio o temporale; attenuazione prevista dalla serata un po' ovunque ad eccezione del Lazio centromeridionale. Sul settore adriatico all'inizio cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, seguito da rapido peggioramento mattutino con associate piogge o deboli rovesci.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su rilievi molisani, Campania e Sicilia con deboli precipitazioni, più frequenti e diffuse e a prevalente carattere temporalesco sulle aree tirreniche dal pomeriggio; sulle altre zone al mattino cielo pressochè limpido e terso, con successive velature compatte dalla prima serata.

Temperature: minime in lieve calo su Trentino, Veneto, coste ioniche calabresi e sulla Sicilia centromeridionale; in tenue rialzo su Val Padana occidentale, Emilia e Toscana; generalmente stazionarie altrove; massime in diminuzione su Valle d'Aosta, levante ligure, Lombardia orientale, Triveneto, appennino emiliano-romagnolo, regioni centrali tirreniche ed Umbria; in calo più contenuto su rilievi marchigiani e molisani, Campania, Basilicata tirrenica e sulla Sicilia centromeridionale; in lieve aumento su Piemonte centrosettentrionale, ovest Lombardia e lungo le coste adriatiche pugliesi; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.



