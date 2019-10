Il meteo dell'11 e 12 ottobre, bel tempo e temperature miti

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 11 ottobre in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni nelle ore centrali del giorno, al mattino annuvolamenti bassi e stratiformi sull'Emilia Romagna e su pianure lombarde e piemontesi. Attese foschie dense o locali banchi di nebbia nella notte sulla parte orientale della pianura padana.

Centro e Sardegna: cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso sulle regioni adriatiche ed aree montuose del Lazio, con scarsa possibilità di isolati piovaschi, ma nubi in attenuazione pomeridiana con estese aperture; altrove cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti intensa, su Molise, Puglia centro settentrionale e Sicilia settentrionale, con scarsa possibilità di isolati piovaschi, ma dal pomeriggio nubi in veloce diradamento con aperture via via sempre più ampie; cielo sereno o poco nuvoloso sul restante meridione.

Temperature: minime in lieve calo sulla pianura padana, Lazio centromeridionale, Umbria, Campania, aree ioniche; in calo più deciso su Sardegna e Toscana; stazionarie altrove; massime in lieve diminuzione su regioni adriatiche centrali, Molise, Puglia settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.



Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 12 ottobre in Italia.

Nord: condizioni di bel tempo con transito di innocue velature alte e sottili e qualche annuvolamento più significativo atteso nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini occidentali e, dalla sera, sulle restanti aree montuose e sulla Liguria. Formazione di foschie dense al primo mattino sulla pianura padana.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti bassi più consistenti attesi da fine giornata su coste orientali sarde e regioni tirreniche peninsulari.

Sud e Sicilia: locali addensamenti compatti su Sicilia e Calabria, con deboli locali piogge o rovesci; bel tempo sul resto del sud. Dalla serata aumento delle velature su Sicilia occidentale, molise, Puglia garganica e Campania settentrionale.

Temperature: minime in calo sulla pianura lombarda, Veneto occidentale, Emilia, Marche, coste abruzzesi, regioni ioniche e Sardegna orientale; in rialzo sulle aree alpine; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese. Massime in aumento al nord-ovest, restanti aree montuose settentrionali, Sardegna

