Il meteo dell'11 e 12 novembre, piogge fino a martedì

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per lunedì 11 novembre in Italia.

Nord: molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con precipitazioni sparse dapprima su liguria, emilia-romagna e settori sud di Piemonte, Lombardia e Veneto ma in rapida estensione a tutte le rimanenti aree durante la mattina, con quota neve intorno 1200 metri su Alpi e Prealpi. Migliora nel pomeriggio sul settore orientale dell'Emilia-Romagna e sul basso Veneto e in serata anche su Valle d'Aosta e settore alpino del Piemonte occidentale.

Centro e Sardegna: nuvolosità irregolare su Marche e Abruzzo con qualche occasionale pioggia sulle aree appenniniche e nelle immediate adiacenze fino metà giornata ma con precipitazioni sparse in arrivo dalla sera iniziando dall'Abruzzo; molte nubi su Sardegna, Lazio, Umbria e Toscana con precipitazioni sparse, anche temporalesche sull'isola e in prossimità delle coste di Lazio e Toscana, in temporaneo miglioramento sulla Sardegna, dalla tarda mattina e nel primo pomeriggio, e in misura parziale durante il pomeriggio su Lazio e Umbria, con nuove precipitazioni sparse in rapido arrivo sull'isola durante il pomeriggio e la sera iniziando dal settore orientale e dalla sera anche sul Lazio.

Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria, inizialmente solo con locali piovaschi possibili ma in deciso peggioramento, con fenomeni diffusi anche temporaleschi e intensi nel pomeriggio sulla sicilia e in rapida estensione alla Calabria con particolare riferimento al settore jonico; nuvolosità irregolare sul resto del sud con qualche piovasco al mattino su nord Campania e sud Puglia ma in deciso peggioramento nel pomeriggio e in serata a partire dalla basilicata jonica, con precipitazioni sparse in serata su tutte le regioni e che risulteranno diffuse, anche temporalesche e intense, sulla Basilicata specie settore jonico.

Temperature: minime stazionarie su Puglia, Molise, coste di Marche e Abruzzo, appennino emiliano-romagnolo, Liguria di ponente, sul Friuli-Venezia Giulia e sulle aree collinari e pianeggianti del piemonte, in lieve calo sulla basilicata e in generale aumento sul resto d'Italia; massime stazionarie sulla sicilia, in calo su Liguria, Emilia-Romagna e aree collinari e pianeggianti di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, in generale aumento sul rimanente territorio.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 12 novembre in Italia.

Nord: annuvolamenti compatti su Valle d'Aosta, Piemonte,Liguria e Lombardia centroccidentale in veloce dissolvimento nel corso della mattinata, con successivi rasserenamenti interrotti dal transito di velature pomeridiane; nuvolosità diffusa sul restante settentrione con precipitazioni intense, a carattere nevoso al di sopra dei 1.500 metri ma in abbassamento serale fino a 700 metri sul Trentino-Alto Adige; dalla sera attese precipitazioni intense a carattere temporalesco su basso Veneto ed Emilia-Romagna orientale.

Centro e Sardegna: maltempo diffuso su tutte le regioni, con precipitazioni localmente di forte intensità su quelle tirreniche. In particolare su Sardegna, lungo le restanti coste tirreniche e su quelle marchigiane risulteranno anche a carattere temporalesco.

Sud e Sicilia: al mattino molte nubi al sud con precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco specie su aree ioniche e coste tirreniche. Attesi fenomeni di eccezionalità su Calabria, Basilicata e Puglia. Dal pomeriggio riduzione dei fenomeni e diradamento della copertura nuvolosa su versante adriatico e Basilicata orientale, mentre altrove persisteranno rovesci e locali temporali.

Temperature: minime in aumento su aree alpine, restante Triveneto e Lombardia, aree tirreniche meridionali, Basilicata e Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in aumento al nord, in diminuzione sul resto del Paese.

