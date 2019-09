Il meteo del 9 e 10 settembre, instabilità con qualche pioggia martedì su Isole e Norodvest

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi lunedì 9 settembre in Italia.

Al Nord residue piogge e temporali fino al tardo mattino su Friuli-Venezia Giulia e settori più orientali di Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in successivo rapido miglioramento con schiarite sempre maggiori, seppur con qualche rovescio pomeridiano possibile sui rispettivi settori alpini/prealpini. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sparsi fino alla tarda mattina sulle regioni peninsulari. Dal pomeriggio velature anche estese sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare con isolate piogge e locali temporali su Sicilia, Calabria e Campania, in miglioramento da tarda mattina/metà giornata su Campania e Sicilia occidentale e dal tardo pomeriggio sulle restanti aree. Poco o parzialmente nuvoloso sul resto del Sud con schiarite maggiori da metà giornata.

Temperature: minime in calo al Nord e su Toscana, Umbria e Marche, in aumento sulla Sicilia. Massime in aumento anche deciso al Nord, in calo su Marche, Abruzzo, Molise, centro-nord Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia centro-orientale.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani martedì 10 settembre in Italia.

Al Nord al mattino addensamenti compatti sulle regioni alpine e sulla Liguria, con rovesci e temporali, specie sulla parte occidentale del Piemonte; cielo poco nuvoloso o velato altrove. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sulle regioni alpine centrorientali, in successive estensione serale anche alle aree pianeggianti del Piemonte.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sparsi fino alla tarda mattina sulle regioni peninsulari. Dal pomeriggio velature anche estese sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: al mattino estese velature su tutto il meridione, spesse su Sicilia e Calabria meridionale. Seguirà una rapida intensificazione della nuvolosità dapprima sull'isola, con associati rovesci e temporali per tutta la restante parte della giornata, e poi, in serata, anche sulle aree meridionali della Calabria e localmente su Campania e Basilicata.

Temperature: minime in aumento al Nord Ovest, stazionarie sul resto del Nord e in diminuzione al Centro Sud. Massime in aumento su Triveneto, Toscana e Umbria; in sensibile calo al Nord Ovest, stazionarie sul resto della penisola.

