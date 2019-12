Il meteo del 9 e 10 dicembre, temperature in calo e piogge al centrosud

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 9 dicembre in Italia. Al Nord molte nubi su aree alpine ed Emilia-Romagna con deboli precipitazioni, nevose sui rilievi alpini oltre i 1000-1200 metri, più diffuse su quelli della Val d'Aosta, in miglioramento dalla serata sul settore emiliano-romagnolo. Iniziale estesa copertura medio-bassa su gran parte del restante territorio con isolate precipitazioni ma nuvolosità in successivo rapido dissolvimento a partire dalle relative aree occidentali. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e lungo i litorali.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su regioni tirreniche, Umbria e aree appenniniche con piogge sparse e rovesci; nel pomeriggio isolati temporali su Lazio, Umbria e zone interne della Toscana e in serata attenuazione dei fenomeni nelle aree peninsulari, in particolare con ampie aperture sulla Toscana. Velature anche spesse altrove, con temporanei annuvolamenti più significativi sulle Marche associati a qualche piovasco. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle vallate interne e lungo i litorali.

Sud e Sicilia: nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche e sul settore appennino con fenomeni a prevalente carattere temporalesco o di rovescio; parzialmente nuvoloso sulle restanti zone con addensamenti pomeridiani più intensi sui settori ionici e sulla Puglia salentina con locali precipitazioni. Fino al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulle vallate interne e lungo i litorali di Campania e Puglia.

Temperature: minime in lieve flessione su aree alpine di confine, Liguria e Basilicata ionica, in tenue rialzo su pianura padano-veneta, Sardegna occidentale, Toscana centromeridionale e Umbria; generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione su arco alpino, Toscana e Sardegna centrorientali, bassa Campania, Basilicata, Sicilia, Calabria e Puglia ionica; in aumento sulla Pianura padana centroccidentale; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 10 dicembre in Italia. Al Nord cielo generalmente sereno a parte locali addensamenti compatti al primo mattino sui rilievi alpini.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Marche e Abruzzo con piogge o rovesci temporaneamente copiosi, e nevicate sui rilievi oltre i 1000 metri; cielo parzialmente nuvoloso al mattino sulla Sardegna, con piogge o rovesci sparsi. Bel tempo sul resto del Centro.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, all'inizio solo sul settore tirrenico, poi un po' su tutte le aree, per concentrarsi maggiormente dal tardo pomeriggio sulle regioni adriatiche.

Temperature: minime in diminuzione, anche decisa, su arco alpino centroccidentale, Liguria, Pianura padana, Centro, isole maggiori, Molise e Campania, stazionarie o in lieve aumento altrove. Massime in flessione al Centro-Sud e su Liguria, Emilia-Romagna e basso Piemonte, senza variazioni di rilievo sulle altre zone.

