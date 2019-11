Il meteo del 7 e 8 novembre, cieli molto nuvolosi

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 7 novembre in Italia.

Nord: parzialmente nuvoloso con nebbie in banchi sulla pianura padano-veneta ed addensamenti in intensificaszione sulla Liguria ed Alpi occidentali con locali precipitazioni che nel corso della giornata si intensificheranno divenendo moderate; neve sui rilievi a quote superiori ai 1.200-1.400 mt; dal pomeriggio fenomeni in ulteriore intensificazione fino a divenire diffusi ed abbondanti nella notte e ad estendersi a tutto il nord.

Centro e Sardegna: sull'isola parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti sul versante occidentale con associati isolati e deboli rovesci in generale intensificazione fino a divenire a fine giornata a carattere temporalesco; sulle regioni peninsulari sereno o irregolarmente nuvoloso per nebbie in banchi al mattino nelle valli e pianure, in dissolvimento; nel corso della giornata nuovo peggioramento ad iniziare dalla toscana con piogge che si intensificheranno estendendosi a tutta la regione fino a divenire anche temporalesche.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse che risulteranno più frequenti ed intense anche temporalesche sulla Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale; dal pomeriggio generale miglioramento con attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità con schiarite ad eccezione della penisola salentina dove si attarderanno i fenomeni fino a fine giornata specie lungo il versante adriatico.

Temperature: minime in generale calo; massime in diminuzione al sud sull'area ionica e del basso Adriatico, senza apprezzabili variazioni altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 8 novembre in Italia.

Nord: molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di pioggia o rovescio, intense su Triveneto e levante ligure, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. Quota neve generalmente oltre i 1.500 metri, in abbassamento fino a 1.200-1.300 metri sulle Alpi centrorientali dalla sera.

Centro e Sardegna: nubi compatte su regioni tirreniche ed Umbria con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, ma in generale attenuazione dal tardo pomeriggio; sul versante adriatico addensamenti compatti lungo la dorsale appenninica, con precipitazioni sparse e cielo velato altrove

Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, e sulla Sicilia con precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di temporale, tendenti a divenire intensi dal pomeriggio sulla Campania settentrionale; scarsa nuvolosità sul resto del sud, salvo addensamenti più consistenti su aree interne del Molise e Calabria tirrenica con associati isolati rovesci.

Temperature: minime in lieve calo al sud, in rialzo altrove; massime in aumento sulle regioni ioniche e pianura padana, in calo su aree alpine, prealpine e regioni centrali, stazionarie sul resto del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata