Il meteo del 7 e 8 dicembre, generalmente sereno o poco nuvoloso

Le previsioni per sabato 7 dicembre in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili; temporanei addensamenti mattutini più compatti sul nord-est, l'Emilia Romagna e la Liguria di levante. Nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto foschie dense e locali banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta, con associate nubi basse in sollevamento diurno.

Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con locali deboli precipitazioni su Toscana e Lazio anche a carattere di rovescio, specie sui settori costieri; attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio, con residui fenomeni sull'alta Toscana in serata; nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto foschie dense e nebbie su vallate e zone interne appenniniche,con associate nubi basse in sollevamento diurno; ampie schiarite del cielo su regioni adriatiche e Sardegna anche se non mancheranno temporanei annuvolamenti in prossimità dei rilievi appenninici ove sarà possibile qualche isolata debole pioggia.

Sud e Sicilia: nuvoloso su Campania e Calabria tirrenica, con addensamenti più compatti e piogge sparse anche a carattere di rovescio specie sui settori costieri; nubi in attenuazione dal pomeriggio con aperture del cielo in serata; da poco a parzialmente nuvoloso altrove.

Temperature: minime in lieve aumento al centro, stazionarie altrove; massime in lieve aumento lungo il versante adriatico e sul nord-ovest, stazionarie altrove.

Il tempo previsto sull'Italia per domenica 8 dicembre, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: su Liguria e Pianura Padana estesa copertura bassa e stratiforme con deboli piogge associate sul settore ligure e foschie dense e banchi di nebbia sulle zone pianeggianti, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata; altrove cielo inizialmente sereno o velato, ma con nuvolosità sempre più consistente da fine giornata con qualche fiocco di neve che interesserà in serata i rilievi alpini valdostani ed occasionali piovaschi sulle venezie.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sulle regioni tirreniche ed umbria con locali, deboli piogge associate; nuvolosità consistente anche sulle aree appenniniche e nell'entroterra delle regioni adriatiche, e cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria centrosettentrionale con occasionali, deboli piovaschi lungo le relative aree costiere; sulla Sicilia ampia copertura media e stratiforme con associate piogge, sempre di debole intensità.

Addensamenti compatti attesi anche sul Molise occidentale e condizioni di bel tempo altrove.

Temperature: minime in flessione sulla catena alpina centroccidentale, Sardegna, Appennino centrosettentrionale, rilievi molisani, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria centrosettentrionale; in tenue rialzo su pianura friulana, coste marchigiane e sulla Sicilia meridionale; senza variazioni di rilievo altrove; massime in leggero calo sui rilievi alpini, val padana, Sardegna meridionale, aree appenniniche centromeridionali, nonché su Calabria e Sicilia ioniche; stazionarie sul resto del Paese.

