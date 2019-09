Il meteo del 3 e 4 settembre, torna gradualmente sereno su tutta Italia

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi martedì 3 settembre sull'Italia.

Al Nord al mattino cielo nuvoloso su Emilia-Romagna con isolati rovesci o temporali sulle aree costiere, i fenomeni e le nubi si attenueranno nel corso della giornata e nel pomeriggio sono attesi ampi spazi di cielo sereno. Sul restante settentrione cielo da poco nuvoloso a parzilmente nuvoloso al mattino con tendenza delle nubi a un progressivo diradamento nel corso del giorno sulle aree pianeggianti, mentre locali annuvolamenti sui rilievi alpini nel pomeriggio.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte sulle regioni adriatiche, con rovesci e temporali da sparsi a diffusi; i fenomeni localmente potranno assumere forte intensità. In serata attenuazione di nubi e fenomeni a partire dalle Marche e in estensione all'Abruzzo. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del Centro, con maggiori addensamenti nuvolosi associati a sporadici rovesci o temporali su Umbria e Lazio meridionale. Dal tardo pomeriggio atteso ulteriore diradamento della nuvolosità con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: alternanza tra cielo nuvoloso con piogge e temporali sparsi e schiarite, i fenomeni temporaleschi localmente potranno assumere forte intensità sul settore peninsulare. Dalla sera attenuazione di nubi e fenomeni con ampie aperture su Campania, Molise e Puglia garganica, mentre isolate precipitazioni continueranno a essere possibili sulle restanti aree.

Temperature: minime in flessione su gran parte del Nord, Sardegna, Lazio centromeridionale, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento su regioni alpine centroccidentali, Liguria e Sicilia centromeridionale, in diminuzione anche sensibile altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani mercoledì 4 settembre sull'Italia.

Al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, a eccezione di addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centroccidentali con occasionali rovesci sparsi.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni.

Sud e Sicilia: su Calabria e Sicilia annuvolamenti compatti con associati rovesci e temporali sparsi, più insistenti e diffusi su Calabria meridionale e Sicilia orientale. Sul resto del Sud cielo sereno o poco nuvoloso, salvo isolati addensamenti compatti al mattino con rovesci e temporali sparsi su Campania meridionale e Basilicata.

Temperature: minime stazionarie sulle isole maggiori, in diminuzione sul resto del paese; massime in calo su Sardegna orientale, Campania meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, in aumento su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia garganica e Campania settentrionale, senza variazioni di rilievo altrove.



