Il meteo del 31 agosto e dell'1 settembre, temporali sparsi in tutta Italia

Le previsioni per oggi sabato 31 agosto in Italia, secondo le previsioni a cura del servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo parzialmente nuvoloso con rovesci e temporali già dalla mattina sui rilievi tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, più isolati sulle pianure piemontensi e in progressiva estensione dal pomeriggio sui rilievi centro-occidentali, in rapido miglioramento serale.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti associati a isolati rovesci e temporali dal pomeriggio sulla Sardegna, sui rilievi appenninici e zone interne di Toscana e Lazio. Miglioramento generale atteso dalla sera con ampie schiarite, specie sulle coste.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare su tutte le regioni con temporali diffusi su Campania, Calabria e Sicilia, più isolati su Basilicata e Puglia. Atteso un miglioramento in serata con ampie schiarite sui versanti ionici.

Temperature: minime in aumento sulla Campania e tra Piemonte e Lombardia, stazionarie altrove. Massime in calo sul nord-ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Umbria, in lieve aumento sui versanti tirrenici centro-meridionali; stazionarie sulle restanti aree.

Il tempo previsto sull'Italia per domani, domenica 1° settembre, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di annuvolamenti compatti sui rilievi con occasionali rovesci o temporali sparsi. Dal pomeriggio aumento della copertura nuvolosa anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto con isolate precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. generale esaurimento serale dei fenomeni ad eccezione del nord-ovest e del Trentino-Alto Adige.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con rovesci e temporali sparsi, più insistenti e diffusi sull'area meridionale; attenuazione serale dei fenomeni. Estesa nuvolosità alta e stratiforme al Centro, seguita da un aumento della copertura cumuliforme sulle regioni tirreniche e restanti aree montuose, con rovesci e temporali sparsi. Dalla sera attenuazione dei fenomeni, ad eccezione delle coste centromeridionali del Lazio dove permarranno deboli precipitazioni.

Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sicilia con rovesci e temporali sparsi, dapprima sull'area occidentale e poi in estensione alle restanti aree settentrionali. Rapido aumento della copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche peninsulari con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in parziale esaurimento serale.

Sul resto del sud nuvolosità medio-alta, ad eccezione di annuvolamenti compatti nell'entroterra con associati locali rovesci e temporali.

Temperature: minime in diminuzione sulla Puglia centromeridionale, stazionarie altrove; massime in calo al Centro, su regioni tirreniche meridionali, Romagna ed aree pianeggianti del Veneto, più marcato sulla Sicilia, in aumento sulle aree alpine centroccidentali, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.



