Il meteo del 29 e 30 gennaio, clima ancora mite

Le previsioni dell'Aeronautica militare per mercoledì 29 gennaio sull'Italia.

Al Nord: annuvolamenti compatti sui rilievi alpini, a eccezione di quelli liguri, con deboli nevicate. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni, salvo sulle relative aree del Trentino-Alto Adige dove insisteranno fino a sera. Quota neve generalmente oltre i 1000 metri sulle Alpi di Piemonte e Valle d'Aosta e oltre i 1200 su quelle centrali ma in rialzo nel corso della giornata. Sul resto del nord ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, a eccezione di foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura romagnola e veneta al primo mattino.

Centro e Sardegna: estesa nuvolosità bassa e stratiforme su regioni tirreniche e Umbria, con foschie dense e banchi di nebbia nelle valli al mattino e dopo il tramonto. Nel corso del pomeriggio diradamento della nuvolosità compatta sul Lazio. Sul versante adriatico e sulla Sardegna cielo velato, salvo qualche nube più consistente a ridosso della dorsale appenninica e sull'isola ma in un contesto asciutto.

Sud e Sicilia: molte nubi su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia tirrenica e occidentale, con deboli piogge sparse lungo le coste e sui rilievi. I fenomeni risulteranno più insistenti sulle relative aree della Calabria; sul resto del sud alternanza di schiarite e annuvolamenti.

Temperature: minime in aumento su basso Piemonte, coste adriatiche centrali, Puglia e restanti aree ioniche, in diminuzione su restante Nord e regioni centrali peninsulari, senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione su Trentino-Alto Adige, coste adriatiche settentrionali, Marche, Umbria, Toscana meridionale e Sardegna orientale, stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 30 gennaio sull'Italia

Al Nord al mattino cielo generalmente velato, salvo qualche nube più consistente su Liguria e restate Appennino settentrionale. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità compatta su rilievi alpini, aree pianeggianti dell'Emilia Romagna, in estensione serale anche alle restanti aree costiere; locali foschie dense o nebbie sulla pianura Padano-veneta al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna: al primo mattino addensamenti compatti sulla Sardegna centroccidentale, Umbria ed aree interne della Toscana, con locali deboli piogge o rovesci; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Dal pomeriggio estensione della nuvolosità compatta al resto delle regioni tirreniche, con locali deboli piogge o rovesci e qualche temporale sull'alta Toscana. In serata estensione della nuvolosità compatta anche alle aree interne adriatiche ed aumento di quella medio-alta sul resto del centro.

Al Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o velato, salvo locali addensamenti compatti lungo le aree tirreniche al mattino con isolati piovaschi associati. Dalla sera aumento della nuvolosità compatta su Sicilia occidentale, aree tirreniche di Basilicata e Calabria, Campania e Molise.

Temperature: minime in calo al centro-sud e in Pianura padana, stazionarie sulla Liguria, in aumento sul resto del paese; massime in diminuzione su Pianura padana, Versilia, coste adriatiche centrali, meridionali e restante Puglia, in rialzo su Alpi e prealpi, coste adriatiche settentrionali, Umbria, aree interne di Marche ed Abruzzo, Sardegna, aree tirreniche meridionali peninsulari, senza variazioni di rilievo altrove.

