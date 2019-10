Il meteo del 28 e 29 ottobre, qualche pioggia al Centronord

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per lunedì 28 ottobre in Italia. Nord: banchi di nebbia e foschie dense diffuse sulle pianure in attenuazione ed estese velature sulle restanti aree. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio aumento della copertura nuvolosa con piogge deboli su Liguria di levante e aree alpine. Le precipitazioni diverranno diffuse in serata sui rilievi di Valle d'Aosta, nord Piemonte e Lombardia con qualche sporadica pioggia anche in pianura.

Centro e Sardegna: nubi in aumento su centro-nord Toscana con qualche piovasco atteso in serata sulle aree più settentrionali. Estese velature sulle altre regioni, salvo qualche addensamento compatto sulla Sardegna occidentale e meridionale, dove non si escludono occasionali piovaschi. Foschie dense e locali banchi di nebbia fino al mattino e dopo il tramonto sulle vallate interne e lungo i litorali.

Sud e Sicilia: cielo in prevalenza sereno, a eccezione di temporanei annuvolamenti compatti sulla Sicilia, con associati locali rovesci e isolati temporali più frequenti sui litorali meridionali e occidentali dell'isola; in serata tendenza all?attenuazione dei fenomeni. Foschie dense e locali banchi di nebbia fino al mattino e dopo il tramonto lungo i litorali adriatici.

Temperature: minime in lieve calo su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania settentrionale, Sardegna e Sicilia centrorientali, in lieve aumento lungo la dorsale appenninica, stazionarie altrove. Massime in generale calo su regioni settentrionali, Toscana, Lazio, Umbria e Campania settentrionale, in aumento su Basilicata, Calabria e Sicilia, senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 29 ottobre in Italia. Nord: molte nubi su tutte le regioni con rovesci sparsi al Nord-Ovest e più diffusi altrove, in attenuazione dalla tarda mattinata su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria di ponente e Lombardia occidentale. Dalla sera intensificazione delle precipitazioni su levante ligure, Emilia-Romagna, Lombardia e Triveneto. Quota neve sulle Alpi del Trentino-Alto Adige, generalmente oltre i 1800 metri dalla sera.

Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, con piogge o rovesci, sparsi sull'area centrosettentrionale della Toscana, e occasionali sulle restanti regioni tirreniche. Dalla sera intensificazione dei fenomeni sull'alta Toscana. Sul resto del Centro cielo velato, con dal pomeriggio aumento delle nuvolosità compatta sulle Marche accompagnati da locali rovesci sull'area settentrionale.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania, Sicilia e coste tirreniche di Calabria e Basilicata, con occasionali deboli piogge o rovesci; cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Temperature: minime in rialzo su Pianura padana, Toscana centrosettentrionale, Marche, aree interne della Calabria e Sicilia orientale, in lieve diminuzione su arco alpino, Campania e Lazio centromerifdionale, senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in calo al Nord, lungo la dorsale appenninica, in Campania e Lazio centromeridionale, più marcato su basso Veneto ed Emilia-Romagna orientale, stazionarie altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata