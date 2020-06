Il meteo del 28 e 29 giugno, possibili rovesci al Nord

Le previsioni meteo per domenica 28 giugno secondo il servizio Meteo dell'Aeronautica militare.



Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine si intensificheranno nel corso della giornata dando luogo a rovesci temporaleschi sparsi, in parziale e temporanea estensione pomeridiana alle pianure limitrofe; sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di nubi cumuliformi in prossimità dei principali rilievi appenninici con associati brevi ed isolati rovesci pomeridiani, in attenuazione serale.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso tranne addensamenti cumuliformi sui rilievi appenninici con brevi ed isolati rovesci pomeridiani, in attenuazione serale.

Temperature: senza apprezzabili variazioni. Venti: deboli variabili, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari: tutti poco mossi o quasi calmi, localmente mosso al largo lo stretto di Sicilia.



Le previsioni del tempo per lunedi 29 giugno

Nord: addensamenti compatti sulle zone alpine, prealpine ed appenniniche con rovesci o temporali sparsi, più frequenti e diffusi dal tardo mattino sui rilievi del triveneto, ma in graduale assorbimento serale altrove; sul restante settentrione cielo sereno o caratterizzato dal transito di spesse ma innocue velature.

Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti sulle alpi apuane con qualche debole rovescio associato atteso tra mattina e pomeriggio; sul resto del centro giornata estiva con molto sole ovunque.

Sud e Sicilia: bel tempo con qualche occasionale annuvolamento cumuliforme ad evoluzione diurna a ridosso delle aree appenniniche.



Temperature: minime in lieve calo sulle coste tirreniche siciliane; in tenue aumento su Pianura Padana, restanti zone venete, rilievi friulani, Sardegna orientale, Marche, coste abruzzesi e molisane, Puglia settentrionale e lungo le aree ioniche della Calabria; senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione sul Trentino-Alto Adige e nord Veneto, appennino Tosco-Emiliano, nonché lungo le coste centromeridionali tirreniche; in leggero aumento su Alpi occidentali, coste venete e romagnole, Sardegna orientale e meridionale, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e sulle restanti zone di Calabria e Sicilia; stazionarie sul resto del paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata