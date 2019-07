Il meteo del 26 e 27 luglio: da venerdì sera piogge al Centronord

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi venerdì 26 luglio in Italia.

Nord: addensamenti irregolari sulle aree alpine con associati isolati rovesci anche temporaleschi; nel corso della giornata intensificazione delle precipitazioni che insisteranno fino a fine giornata, specie sul settore orientale e tra Valle d'Aosta e alto Piemonte. Sereno o parzialmente nuvoloso sul resto del Nord ma con intensificazione della nuvolosità con associati rovesci temporaleschi che dalle aree prealpine si estenderanno alla Pianura padana con fenomeni anche intensi su quella veneta a fine giornata.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso con nuvolosità in sviluppo sulle aree interne in prossimità dei rilievi con brevi e isolati rovesci temporaleschi pomeridiani sulle aree appenniniche abruzzesi, in successivo dissolvimento serale.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso, salvo annuvolamenti pomeridiani sulle aree montuose appenniniche.

Temperature: minime in calo sulle aree alpine, stazionarie sul resto d'Italia; massime in lieve calo al Nord; stazionarie al Centro-Sud.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per domani sabato 27 luglio in Italia.

Nord: copertura in rapida intensificazione a partire dalle regioni occidentali con rovesci e temporali associati sempre più diffusi, anche di forte intensità nel pomeriggio e in serata su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e settore friulano.

Centro e Sardegna: al mattino nuvolosità estesa, ma poco consistente; seguirà una ulteriore intensificazione della copertura a iniziare dai settori tirrenici con deboli piogge e qualche rovescio atteso nel pomeriggio sulla Toscana. Nella serata generale peggioramento con fenomeni sparsi sulle aree tirreniche, più diffusi e intensi sul settore toscano dove saranno a prevalente carattere temporalesco.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento, temporaneamente interrotto da innocui passaggi di nubi alte e sottili.

Temperature: minime in flessione al Nord, su regioni centrali tirreniche e Umbria; in tenue rialzo su coste abruzzesi, Molise, Puglia centrosettentrionale, Basilicata e Calabria ionica; stazionarie altrove. Massime in diminuzione al Centro-Nord; in lieve aumento su coste adriatiche pugliesi, Calabria, nonchè su Sicilia settentrionale e orientale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese

