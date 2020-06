Il meteo del 26 e 27 giugno: nubi al Nord e bello al Centro Sud

Le previsioni per oggi venerdì 26 giugno in Italia, secondo il servizio Meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: sui rilievi alpini e prealpini cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolati rovesci già dalle primissime ore della giornata in particolare su quelli di Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, scarsa la possibilità di fenomeni sui rimanenti monti. Nel corso della giornata temporanei aumenti della copertura nuvolosa potranno dar luogo a rovesci temporaleschi accompagnati anche da grandine, con i fenomeni che termineranno solamente in serata. Sulle rimanenti zone cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con piogge sparse tra Liguria occidentale e basso Piemonte e ancora tra le coste del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Durante il giorno, fenomeni in attenuazione lungo i settori costieri con nubi in calo, deboli piogge ancora presenti fino a sera lungo il versante occidentale di Piemonte e Liguria, più stabile il tempo con poca nuvolosità sull'Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: cielo sereno sulla Sardegna; sereno al mattino sulle regioni tirreniche e adriatiche salvo qualche nube medio-alta in arrivo su quest'ultime. Annuvolamenti pomeridiani si svilupperanno lungo la dorsale appenninica ma con scarse possibilità di precipitazioni. Rasserena ovunque in serata.

Sud e Sicilia: tempo stabile e soleggiato; nel pomeriggio tenderà a svilupparsi sulle aree appenniniche un po' più di nuvolosità a cui potranno essere associati delle deboli piogge sui rilievi calabro-lucani. Serata all'insegna del cielo sereno.Temperature: massime in lieve aumento al Centro-Sud, in modo più sensibile al Nord, in particolare su Veneto ed Emilia-Romagna.

Le previsioni del tempo per domani, sabato 27 giugno, secondo l'Aeronautica militare.

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine e prealpine, con rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal tardo pomeriggio; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi, accompagnate da deboli rovesci o temporali sparsi, nelle ore centrali della giornata, sulle aree interne dell'Abruzzo.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento su tutto il paese; massime in aumento su tutto il paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata