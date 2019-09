Il meteo del 25 e 26 settembre, instabile ma prevalentemente sereno e caldo

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 25 settembre in Italia.

Al Nord: cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni deboli anche sotto forma di rovesci e temporali su Liguria di levante, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto centro-settentrionale, in maniera più isolata nel pomeriggio su Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia settentrionali. In serata tendenza al miglioramento, salvo isolati piovaschi su Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; poco nuvoloso con tendenza ad ampie schiarite sulle restanti zone, con progressivo interessamento in serata di tutto il Nord-Ovest, Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso e graduale aumento della nuvolosità a partire dalle aree occidentali, con precipitazioni deboli e localmente moderate sulla Toscana centro-settentrionale; nel pomeriggio deboli precipitazioni isolate, localmente moderate, anche su Lazio centro-meridionale e Umbria. In serata tendenza al miglioramento generale, salvo locali precipitazioni residue su Lazio meridionale, zone interne di Marche e Abruzzo.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso alternato a schiarite sulle regioni tirreniche, con precipitazioni deboli fino a metà mattinata sulla Calabria e dal pomeriggio sulla Campania e Basilicata occidentale; cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree restanti, con temporanei maggiori addensamenti dal pomeriggio sulle zone costiere.

Temperature: minime in lieve aumento su Centro-Nord e Sardegna, in calo al sud. Massime in aumento su Nord-ovest, regioni adriatiche centro-meridionali e isole maggiori, stazionarie altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 26 settembre in Italia.

Al Nord: al mattino locali foschie dense o banchi di nebbia sulla Pianura padana e cielo parzialmente nuvoloso altrove, con residui rovesci lungo l'arco alpino. Dal pomeriggio diradamento della copertura nuvolosa su tutte le regioni.

Centro e Sardegna: molte nubi su zone interne e Appennino, con rovesci sparsi e locali temporali. Dalla sera attenuazione dei fenomeni e ampi sprazzi di sereno. Lungo le coste nuvolosità alta e stratiforme, salvo addensamenti più consistenti su quelle di Sardegna centrosettentrionale, Lazio e Abruzzo. Dal pomeriggio rapido dissolvimento della nuvolosità con ampie schiarite serali.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulle zone tirreniche con rovesci sparsi, più insistenti sulle relative aree di Campania e Calabria, dove specie su quest'ultima si attarderanno fino a sera. Sul resto del Sud nuvolosità irregolare a tratti intensa, con isolati rovesci sulle aree montuose e sul resto della Puglia, in successiva parziale attenuazione serale.

Temperature: minime in aumento su Lazio e Aruzzo meridionali e al Sud peninsulare, in diminuzione su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Gulia, Veneto settentrionale, aree appenniniche di Emilia-Romagna e Toscana e sulla Sardegna centrosettentrionale, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Massime in rialzo su Alpi, Pianura veneta e friulana, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio settentrionale, in calo su Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia tirrenica, stazionarie altrove.



