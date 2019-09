Il meteo del 24 e 25 settembre, schiarite e nuvole: clima mite

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 24 settembre in Italia.

Al Nord: residua nuvolosità sul Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna orientale con tendenza ad ampie schiarite; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata con locali piogge dal pomeriggio su Alpi piemontesi e Valle d'Aosta. Nebbia in banchi di notte e al mattino sulla Pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna: sull'isola sereno o poco nuvoloso con addensamenti lungo le coste occidentali. Sull'Abruzzo e basso Lazio annuvolamenti residui con locali piogge, ma in miglioramento nel corso del mattino; sereno o poco nuvoloso altrove ma con nubi basse o nebbie in banchi di notte e al mattino nelle valli interne e pianure, in dissolvimento graduale nel corso della giornata.

Sud e Sicilia: rovesci ed isolati temporali si attarderanno fino alla prima parte della giornata sul basso versante tirrenico e tra Molise e Puglia garganica; sereno o poco nuvoloso altrove ma con annuvolamenti in sviluppo pomeridiano sulla Puglia meridionale, Calabria ionica e Sicilia orientale con isolati piovaschi.

Temperature: minime in lieve calo al Centro-Nord, più marcato sulle Alpi centro-orientali; stazionarie al Sud. Massime in deciso calo al sud specie su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica; stazionarie al centro o in lieve aumento sulla Toscana; in deciso rialzo sulla Pianura padana centro-orientale, stazionarie altrove.

Venti: moderati di maestrale al Centro-Sud con rinforzi sulla Sardegna e coste tirreniche; deboli variabili al Nord.

Mari: molto mossi i bacini centro-meridionali; generalmente mossi i restanti mari.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per mercoledì 25 settembre in Italia. Al Nord: molte nubi su gran parte delle regioni, meno compatte su Piemonte centro meridionale e Lombardia centrale. Dalla tarda mattinata attesi rovesci sparsi specie su Emilia-Romagna, aree di confine e restante Triveneto in attenuazione dalla serata.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna nuvolosità irregolare a tratti intensa ma senza fenomeni associati; sul resto del centro inizialmente addensamenti compatti relegati alla Toscana, con locali rovesci sulle aree appenniniche. Dalla tarda mattinata aumento della copertura nuvolosa anche sulle restanti regioni con fenomeni sparsi, localmente più consistenti su Umbria, aree interne del Lazio e dell'Abruzzo.

Sud e Sicilia: spiccata variabilità con alternanza di nubi e parziali schiarite; nubi che sulla Campania risulteranno più compatte, con associati occasionali rovesci.

Temperature: minime stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Marche, Lazio e Molise, in aumento sul resto del Centro-Nord e sulla Sardegna, in generale calo al Sud; massime in diminuzione al nord-est e sulla Toscana settentrionale, stazionarie sulle restanti regioni tirreniche peninsulari, in lieve aumento altrove.



