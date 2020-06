Il meteo del 22 e 23 giugno, bel tempo e caldo

Le previsioni per lunedì 22 giugno in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, durante il giorno qualche annuvolamento più consistente a ridosso dei rilievi potrà dar luogo a isolati piovaschi che, all'approssimarsi del tramonto, tenderanno a terminare e a lasciare il cielo sgombro da nubi significative.

Centro e Sardegna: ampio soleggiamento sull'isola, durante il pomeriggio qualche nube a ridosso dei rilievi cagliaritani. In serata spazio a un cielo stellato; su Toscana e Umbria cielo sereno o poco nuvoloso al mattino con poche nuvole in arrivo nel corso della giornata in un contesto decisamente stabile; su Lazio e Marche cielo da poco a parzialmente nuvoloso, al mattino per nubi medio-alte, nel pomeriggio per addensamenti più bassi e compatti specialmente sui rispettivi versanti meridionali ove non si esclude qualche debole piovasco; dalla sera rasserenamenti; sull'Abruzzo molto nuvoloso o coperto durante le prime ore del giorno con precipitazioni anche a carattere di rovescio che, tenderanno a esaurirsi completamente in tarda mattinata con la nuvolosità in calo dal primo pomeriggio.

Sud e Sicilia: sulla Sicilia velature su gran parte del territorio ma, dalla mattina, nuvole piu' basse e compatte si presenteranno sul versante settentrionale insieme a delle piogge sparse che, fino a sera, potranno esser presenti anche se non in modo persistente; su Calabria, Basilicata e Puglia un cielo molto nuvoloso o coperto darà luogo a delle precipitazioni sparse; durante la giornata su area garganica e versanti tirrenici di Calabria e Basilicata si potranno avere anche dei brevi rovesci; fenomeni in attenuazione serale, tranne sulla calabria ove deboli piovaschi potranno ancora insistere fino a tarda sera; su Campania e Molise si alterneranno annuvolamenti e schiarite con deboli piogge nel corso della giornata; dalla sera velature in arrivo.

Temperature: massime in aumento su Sardegna, Toscana, Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia; lieve aumento anche su Lazio, Umbria e Marche; in calo al sud e sulla Sicilia, invariate sul resto del Paese.

Le previsioni per martedì 23 giugno in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: ampi e persistenti rasserenamenti su tutte le regioni, salvo formazione di nubi cumuliformi sparse lungo l'arco alpino nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: tempo stabile e soleggiato ovunque.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sparsi su Campania meridionale, Basilicata e Calabria con associati deboli rovesci ed isolati temporali, specie sulle aree appenniniche calabresi; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature: stazionarie su triveneto, Marche, Umbria, Lazio centrosettentrionale ed Abruzzo settentrionale, in generale rialzo sul resto del Paese; massime in lieve flessione lungo le coste dell'Emilia-Romagna, in aumento su Alpi, pianura padana centro-occidentale, Toscana centromeridionale, Sardegna, Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo ed al sud, senza variazioni di rilievo altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata