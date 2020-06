Il meteo del 20 e del 21 giugno , bel tempo con qualche instabilità

Le previsioni per oggi in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di sabato 21 giugno. Nord: residui annuvolamenti al mattino lungo le coste adriatiche con locali piogge, in attenuazione; sereno o parzialmente nuvoloso altrove. Nel corso della giornata nubi cumuliformi si svilupperanno a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici con rovesci temporaleschi pomeridiani in successivo dissolvimento serale.

Centro e Sardegna: nubi in rapidio aumento dal mattino lungo le regioni adriatiche a iniziare dal settore marchigiano settentrionale con rovesci e occasionali temporali che si estenderanno nel corso della giornata ai settori appenninici di Toscana, Umbria e Lazio, attenuandosi successivamente. Sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso sull'isola; parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con locali piogge e occasionali temporali che si localizzeranno nel pomeriggio in prossimità dei rilievi in successivo miglioramento serale.

Temperature: minime stazionarie; massime in aumento al Nord, su regioni centrali tirreniche e Sardegna, in diminuzione sulle regioni centro-meridionali adriatiche, più decisa su Sicilia e Calabria tirrenica, stazionarie altrove.

Le previsioni per domenica 21 giugno in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: al primo mattino cielo poco nuvoloso o velato su tutto il settentrione. Dalla seconda parte della mattinata sviluppo di nubi locali cumuliformi sulle regioni centrorientali, con deboli rovesci o temporali sui rilievi emiliani. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata ancora locali addensamenti compatti sui rilievi alpini e bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: bel tempo, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse, accompagnate da deboli rovesci o temporali, sulle regioni peninsulari, specie versante tirrenico, nelle ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso sull'isola; parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni con locali piogge e occasionali temporali che si localizzeranno nel pomeriggio in prossimità dei rilievi in successivo miglioramento serale.

Temperature: minime in aumento su Nord-Ovest, Pianura padana, regioni centrali tirreniche peninsulari e Campania settentrionale, in diminuzione su regioni ioniche, Sardegna meridionale e sul resto della Campania, stazionarie altrove. Massime in diminuzione al Sud, in Abruzzo e Lazio meridionali, in aumento sul resto del Centro-Nord peninsulare, stazionarie altrove.

