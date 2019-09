Il meteo del 20 e 21 settembre, scendono le temperature ma resta soleggiato

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 20 settembre in Italia.

Nord: parzialmente nuvoloso con tendenza a schiarire su gran parte delle regioni, salvo sul Piemonte per addensamenti persistenti di nubi basse compatte sui settori occidentali fino a tarda sera.

Centro e Sardegna: precipitazioni residue sulle coste del Lazio centro-meridionale in rapido esaurimento; parzialmente nuvoloso sulle altre regioni, con addensamenti di nubi basse sulla Sardegna orientale, sulle Marche e zone interne dell'Abruzzo e successiva rapida tendenza a schiarire su tutte le regioni peninsulari tranne sul basso Lazio per nubi basse. Sulla Sardegna alternanza di nubi e parziali schiarite.

Sud e Sicilia: rovesci e temporali su Sicilia centro-orientale e Calabria centro-meridionale, con successivo interessamento nel pomeriggio del resto dell'isola, mentre sulle altre regioni graduale tendenza al miglioramento con ampie schiarite. In serata nuvolosità bassa e residui piovaschi sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari.

Temperature: minime in calo su tutte le regioni peninsulari, stazionarie sulle isole maggiori. Massime in aumento al Nord-Ovest, in Lombardia meridionale, Emilia Romagna, al Centro e sulle zone occidentali delle isole maggiori; in calo sulle altre aree.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 21 settembre in Italia.

Nord: al mattino addensamenti compatti lungo l'area alpina occidentale; bel tempo sul resto del Nord. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità cumuliforme con successivi rovesci e temporali associati a partire dalle ore serali sull'area alpina occidentale del Piemonte, su Valle d'Aosta, Liguria e settore occidentale dell'Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: al mattino nubi compatte sulla Sardegna orientale con deboli rovesci associati ed estese e spesse velature sulle restanti aree in attesa di un nuovo aumento della nuvolosità dalla serata con qualche fenomeno più consistente sempre sulle aree orientali. Cielo da sereno a poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, in mattinata, con successive spesse velature. Atteso peggioramento a fine giornata a partire dalle aree tirreniche con rovesci e temporali.

Sud e Sicilia: molte nubi su Sicilia e Calabria meridionale, con qualche rovescio o temporale in particolare lungo le coste nord-occidentali e aree ioniche della Sicilia; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.

Temperature: minime in diminuzione su tutto il settore peninsulare, generalmente stazionarie sulle due isole maggiori. Massime stazionarie sulla Pianura padana centroccidentale e sul Lazio, in diminuzione su Sicilia e Sardegna centromeridionali, in lieve aumento altrove.



