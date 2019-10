Il meteo del 20 e 21 ottobre, pioggia al Centronord, bello al Sud

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per domenica 20 ottobre in Italia.

Nord: cielo velato su Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta. Nuvoloso su Trentino-Alto Adige e settore alpino e prealpino di Veneto e Friuli-Venezia Giulia con qualche debole pioggia. Condizioni di maltempo su Piemonte, Liguria e rilievi della Lombardia con piogge, da deboli a moderate ma diffuse e insistenti. Nel pomeriggio le precipitazioni assumeranno carattere temporalesco e risulteranno abbondanti su Liguria e Piemonte settentrionale.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla porzione più settentrionale della Toscana con piogge, rovesci e locali temporali, in riduzione dalle ore serali; ampio soleggiamento sulle altre regioni con transito di nubi alte e poco significative, a parte ulteriori annuvolamenti più consistenti che interesseranno le coste toscane e la Sardegna orientale, con deboli piogge attese a fine giornata su quest'ultima.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo ovunque, con isolati annuvolamenti mattutini sulle coste ioniche e sulla Sicilia meridionale.

Temperature: minime stazionarie su Piemonte, Veneto centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia, isole maggiori, coste adriatiche centrali e sulle regioni ioniche; in aumento sulle altre regioni. Massime in rialzo su ponente ligure, Emilia-Romagna, Centro peninsulare, Molise occidentale, Campania e Basilicata tirrenica; in calo su Trentino, Veneto centrosettentrionale e sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per lunedì 21 ottobre in Italia.

Nord: condizioni di maltempo su regioni occidentali, Lombardia e Trentino Alto-Adige con precipitazioni da deboli a moderate ma diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, che risulteranno più intense su Piemonte, area lombarda settentrionale e sulla Liguria centrorientale, con valori cumulati che su quest'ultima potranno raggiungere anche quantitativi eccezionali. Annuvolamenti bassi e stratificati su restante Triveneto e pianura emiliano-romagnola; velature altrove.

