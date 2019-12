Il meteo del 20 dicembre: nuvole e pioggia al Nord, cielo coperto Sud

Le previsioni dell'Aeronautica militare per il 20 dicembre in Italia

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con associate deboli precipitazioni, da sparse diffuse, specie sulle regioni occidentali e sul settore friulano, a carattere temporalesco su quest'ultima area; neve sulle aree alpine centroccidentali al di sopra dei 1300- 1500 metri. Al mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna: molte nubi con fenomeni sparsi su tutto il centro, più intensi e diffusi al mattino lungo le aree costiere tirreniche peninsulari, dove assumeranno anche carattere di rovescio o temporale; da fine giornata attese parziali schiarite sulle regioni adriatiche.

Sud e Sicilia: copertura consistente con associati fenomeni convettivi sparsi, localmente anche intensi al mattino sulle aree ioniche calabresi, ma in assorbimento serale su Sicilia, Molise, nord Puglia, Basilicata e settore ionico calabrese, con parziali aperture sulle relative aree.

Temperature: minime in flessione sulle due isole maggiori; in lieve rialzo su ovest Lombardia, pianure piemontesi ed emiliano-romagnole, più deciso su nord Puglia e Basilicata; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve aumento su pianura padan occidentale, in diminuzione su appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Umbria, Lazio, rilievi delle regioni centrali adriatiche, Molise occidentale, Campania e Calabria ionica; stazionarie altrove.

