Il meteo del 18 e 19 settembre, calo termico e piogge sparse

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 18 settembre in Italia.

Nord: su pianura padana centrorientale, Liguria ed aree alpine del Piemonte cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi; dalla tarda mattinata fenomeni di forte intensità su Lombardia, basso Veneto ed Emilia-Romagna; sulle altre zone al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso ma nubi in aumento dalla tarda mattinata con fenomeni da sparsi a diffusi nel pomeriggio.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo velature in transito in mattinata; su Toscana, Umbria e alto Lazio copertura nuvolosa in aumento al mattino con precipitazione sparse in estensione pomeridiana alle rimanenti zone peninsulari con rovesci anche temporaleschi.

Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato, con nubi compatte che tenderanno a formarsi nel pomeriggio su molise e puglia garganica in estensione in serata su parte orientale di Campania e Basilicata, associate a rovesci o temporali sparsi.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi e sulle regioni centrosettentrionali tirreniche peninsulari, in aumento sulla Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in calo al nord, coste adriatiche centrali, Sardegna, Molise e Puglia settentrionale, più marcato sulla pianura padano-veneta, in rialzo sulla Sicilia, stazionarie altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 19 settembre in Italia.

Nord: molte nubi sulle aree alpine e prealpine con rovesci sparsi, in generale di debole intensità; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord.

Centro e Sardegna: al mattino cielo molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con rovesci sparsi e locali temporali, più intensi e diffusi sul versante adriatico. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità ed attenuazione dei fenomeni su Toscana, Umbria e Marche e dalla serata anche lungo le coste dell'Abruzzo e sul Lazio settentrionale. Sulla Sardegna cielo poco nuvoloso o velato, ad eccezione di annuvolamenti compatti sull'area orientale dell'isola con occasionali rovesci.

Sud e Sicilia: su Sicilia e Calabria meridionale nuvolosità irregolare a tratti compatta con rovesci ed occasionali temporali specie sull'isola ma in generale attenuazione serale. Sul resto del sud molte nubi con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, più intense e diffuse su Molise, Puglia e Basilicata in parziale attenuazione serale.

Temperature: minime in diminuzione al nord, su Sardegna e regioni centrali adriatiche, in aumento su regioni tirreniche peninsulari e Sicilia, senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento sulla Pianura padana orientale, stazionarie lungo le aree costiere tirreniche meridionali, in calo altrove, più marcato sulle regioni adriatiche centrali ed in Umbria.



