Il meteo del 18 e 19 ottobre, da sabato piogge sparse

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 18 ottobre in Italia.

Nord: spesse velature sulla Romagna e molte nubi sulle restanti aree del settentrione, con deboli piogge e locali rovesci su aree alpine e prealpine e restante territorio ligure. Tendenza a un'intensificazione serale delle precipitazioni su Liguria e zone alpine e prealpine di Lombardia e Piemonte.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti su Toscana, Umbria occidentale e coste laziali, con rovesci o temporali diffusi sulla Toscana settentrionale. Sul resto del Centro e sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: cielo da poco a parzialmente nuvoloso, senza fenomeni associati.

Temperature: minime in rialzo lungo l'arco alpino, su Appennino emiliano, Toscana centroccidentale, Lazio settentrionale, Sardegna e Sicilia occidentali, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Trentino-Alto Adige, in aumento su Pianura padana, Sardegna, Toscana e Umbria, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 19 ottobre in Italia.

Nord: molte nubi su Nord-Ovest, aree alpine e prealpine e rilievi appenninici, con rovesci o temporali diffusi, intensi sulla Liguria; cielo in generale velato altrove.

Sud e Sicilia: cielo da poco a parzialmente nuvoloso, senza fenomeni associati.

