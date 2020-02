Il meteo del 18 e 19 febbraio: pioggia e neve al Centro-Nord

Il tempo previsto sull'Italia per martedì 18 febbraio, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: molte nubi sulla Liguria centrorientale e sulle regioni orientali, con deboli fenomeni a prevalente carattere di rovescio, in graduale attenuazione dal pomeriggio; residua nuvolosità e qualche fiocco di neve sull'arco alpino in veloce miglioramento mattutino; cielo generalmente sereno altrove, ma con nebbie diffuse sulla Pianura padano-veneta, in parziale diradamento durante le ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: nuvolosità bassa diffusa sulle regioni tirreniche, Umbria e Marche, in estensione pomeridiana al resto del Centro, ma senza fenomeni associati.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su Campania, Calabria e Basilicata tirreniche; estese e spesse velature sul resto del meridione.

Temperature: minime in aumento su aree alpine, Emilia-Romagna centrorientale, Toscana, Umbria, parte settentrionale di Lazio, Marche e Sardegna e regioni ioniche, in diminuzione su Pianura padana occidentale, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Alpi, regioni adriatiche centromeridionali, Sardegna centroccidentale ed aree costiere tirreniche meridionali, in aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli nordoccidentali sulla Sardegna, in intensificazione pomeridiana; deboli variabili sulle altre zone tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud.

Mari: da molto mosso ad agitato il mar di Sardegna; da mosso a molto il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Le previsioni per mercoledì 19 febbraio in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: addensamenti compatti lungo l'arco alpino con deboli precipitazioni, a carattere nevoso sulle creste di confine generalmente oltre i 1200-1300 metri. Locali deboli nevicate attese sulle prealpi venete al mattino; molte nubi anche sul resto del nord, con deboli piogge su pianura lombarda, emiliana ed Appennino. Dal primo pomeriggio diradamento della nuvolosità con successive ampie schiarite, salvo che sul Friuli-Venezia Giulia dove nel tardo pomeriggio sono attesi locali rovesci prima di un miglioramento serale anche su questa regione.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il settore peninsulare con precipitazioni sparse, a carattere di rovescio a ridosso della dorsale appenninica. Dal pomeriggio attese ampie schiarite sulla Toscana e dalla sera sul Lazio. Quota neve sull'appennino di Marche e Abruzzo generalmente oltre i 1400 metri; locali addensamenti compatti sulla Sardegna centro-occidentale e cielo sereno sul resto dell'isola.

Sud e Sicilia: cielo velato sulla Sicilia, salvo annuvolamenti compatti sull'area tirrenica, più consistenti dal pomeriggio, con deboli piogge attese dalla sera; sul resto del sud nuvolosità diffusa, meno compatta al primo mattino sulla puglia centromeridionale e sul resto delle coste ioniche. Dalla tarda mattinata attese deboli precipitazioni a partire dalle aree più settentrionali in successiva estensione alle restanti zone peninsulari. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale attesi su Puglia bed aree montuose di Campania e Basilicata dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime in diminuzione su aree alpine, prealpine, appennino settentrionale, Liguria ed Emilia-Romagna restanti, Sardegna centrosettentrionale e Toscana, stazionarie sul resto del nord, senza variazioni di rilievo o in lieve aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione al nord-ovest, su Trentino-Alto Adige, rilievi di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali e Molise, stazionarie altrove.

