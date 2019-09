Il meteo del 17 e 18 settembre, da mercoledì temperature in calo

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 17 settembre sull'Italia

Al Nord: su Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia nuvolosità irregolare in rapida intensificazione durante la mattina, con isolati rovesci o temporali associati dal pomeriggio sulle aree alpine e prealpine e con fenomeni in sconfinamento serale sul resto del Friuli-Venezia Giulia e su pianure e coste del Veneto centrale; sul resto del nord poche nubi significative e prevalente soleggiamento, con nuvolosità bassa in aumento dal tardo pomeriggio/prima serata sulla Liguria.

Centro e Sardegna: ampio e prevalente soleggiamento su tutte le regioni, salvo qualche nube in più al primo mattino su coste e immediato enteroterra toscano e nuvolosità in nuovo aumento serale da nord sulla Toscana.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti al mattino su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Temperature: minime in aumento su est Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e sulle aree costiere e nell'immediato entroterra di tutte le restanti regioni che si affacciano sull'adriatico, in lieve calo su Trentino-Alto Adige, Toscana e Lazio; massime in lieve calo su Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Campania, in aumento su est Sardegna, coste e immediato entroterra di Marche, Abruzzo, Molise e centro-nord Puglia.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per mercoledì 18 settembre sull'Italia. Nord: cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali diffusi, al mattino sulla pianura padana centrorientale, Liguria ed aree alpine del Piemonte, ma in estensione pomeridiana, al resto del nord, anche con fenomeni di forte intensità, in successiva parziale attenuazione serale.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, salvo velature in transito mattutino. Su Toscana, Umbria e Marche copertura nuvolosa in aumento con precipitazione sparse, più insistenti e diffuse su queste ultime due regioni. Sul resto del centro cielo da parzialmente a molto nuvoloso, con rovesci o temporali sparsi, tendenti a divenire diffusi dalla serata.

Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato, con le nubi compatte che tenderanno a formarsi in serata su Molise e Puglia garganica, accompagnate da rovesci o temporali sparsi.

Temperature: minime in diminuzione su Alpi e Prealpi e sulle regioni centrosettentrionali tirreniche peninsulari, in aumento sulla Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in calo al nord, coste adriatiche centrali, Sardegna, Molise e Puglia settentrionale, più marcato sulla pianura padano-veneta, in rialzo sulla Sicilia, stazionarie altrove.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata