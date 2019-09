Il meteo del 16 e 17 settembre, permane il clima estivo

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 16 settembre sull'Italia

Al Nord isolati annuvolamenti sulle aree alpine e prealpine, specie quelle centro orientali, tenderanno ad intensificarsi nel corso della tarda mattinata e potranno dar luogo ad isolati deboli piovaschi limitatamente alle ore pomeridiane; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree.

Al Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in transito.

Al Sud e Sicilia: tempo stabile per lo più soleggiato con innocui passaggi di nubi alte e sottili; qualche isolato temporaneo addensamento si potrà sviluppare sulla dorsale appenninica e rilievi settentrionali della Sicilia.

Temperature: massime in leggero aumento su Alpi centro occidentali e versante adriatico della dorsale appenninica; in lieve diminuzione lungo le coste campane e aree ioniche peninsulari; stazionarie sul resto del paese.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 17 settembre sull'Italia

Al Nord nuvolosità diffusa su gran parte del triveneto con deboli rovesci e temporali sulle relative aree alpine e prealpine, in trasferimento serale alle zone pedemontane e costiere venete ed in estensione al restante territorio friulano dove, i fenomeni risulteranno più insistenti. Sul resto del nord cielo sereno o temporaneamente velato, ad eccezione di annuvolamenti compatti su Liguria e rimanenti zone alpine con qualche isolato piovasco pomeridiano.

Al Centro e Sardegna: ancora una bella giornata seppur con addensamenti compatti attesi al primo mattino lungo le coste meridionali sarde e sulla Toscana ma in successivo dissolvimento; dalla sera attesi annuvolamenti bassi e stratiformi su Toscana occidentale e Lazio settentrionale.

Al sud e Sicilia: locali annuvolamenti compatti sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia nelle prime ore del mattino ma in successivo diradamento; cielo limpido altrove, a parte locali sviluppi cumuliformi ad evoluzione diurna attesi a ridosso dei rilievi delle aree ioniche e nelle ore serali su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e Sicilia settentrionale.

Temperature: minime in lieve flessione su Liguria, Toscana, Lazio, aree costiere della Campania e Basilicata tirrenica, in tenue rialzo su Friuli-Venezia Giulia e Veneto centromeridionali, rilievi emiliano-romagnoli, regioni centrali adriatiche, Molise, Puglia centrosettentrionale, restante territorio lucano e Calabria ionica, senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime in leggera diminuzione su Liguria, coste occidentali sarde, Toscana, Lazio settentrionale e Campania, in aumento su Sardegna meridionale ed orientale, regioni centromeridionali adriatiche e rilievi della Basilicata, stazionarie sul resto del paese.







