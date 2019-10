Il meteo del 16 e 17 ottobre, ritorno del sereno ma peggiora giovedì

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 16 ottobre in Italia.

Nord: residue piogge e temporali tra notte e primo mattino su Friuli-Venezia Giulia, nord Veneto e Trentino-Alto Adige con fenomeni anche intensi sul Friuli-Venezia Giulia, in rapido miglioramento da ovest e con occasionali piovaschi possibili fino metà giornata solo sul Friuli-Venezia Giulia; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord salvo locali addensamenti fino la tarda mattina e con qualche banco di nebbia in rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna: residue precipitazioni tra notte e primo mattino su Umbria, Lazio centro-meridionale e appennino abruzzese, in rapido miglioramento con schiarite sempre maggiori; poche nubi sparse su Sardegna e restanti aree peninsulari salvo addensamenti più consistenti su Sardegna nord-occidentale, Toscana, coste e immediato entroterra abruzzese.

Sud e Sicilia: locali piogge o temporali su ovest Molise, Campania, Sicilia orientale e settori centro-occidentali di Basilicata e Calabria, in definitivo miglioramento per metà giornata su Molise, Campania e Sicilia mentre qualche occasionale piovasco resterà possibile anche nel pomeriggio su Basiliata e Calabria; poco o parzialmente nuvoloso sulle rimanenti aree con occasionali e brevi piovaschi possibili sulla Puglia dalla tarda mattina e nel pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie su Friuli-Venezia Giulia e nord Veneto, in deciso calo su Sardegna, Piemonte, Liguria e in misura minore sul resto del nord e su Toscana, Sicilia occidentale e settori nord di Marche, Umbria e Lazio, in aumento sul resto d'Italia specie su Campania, Molise e Abruzzo; massime in aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, nord Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia meridionale, in calo su Emilia-Romagna centro-occidentale, Marche, Umbria, Molise, Puglia garganica, Sardegna, Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 17 ottobre in Italia.

Nord: molte nubi su regioni occidentali, Lombardia, Emilia e sulle restanti aree montuose con deboli piogge attese sulla Liguria ed in serata anche sulla Valle d'Aosta; cielo poco nuvoloso o velato altrove.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo, a parte annuvolamenti medio-bassi che interesseranno al mattino Toscana, Umbria occidentale e coste orientali della Sardegna.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso a parte qualche nube più consistente su Campania centro meridionale, aree costiere tirreniche di Sicilia e Calabria e sulla Puglia salentina; su quest'ultima, in particolare, sono attesi occasionali e deboli piovaschi.

Temperature: minime in flessione sui rilievi del Triveneto, regioni centrali peninsulari, Molise, Campania, nord Puglia, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove;massime in leggero calo sulle aree alpine e prealpine, aree costiere di Marche ed Abruzzo, su Molise, Puglia, rilievi lucani e calabresi e sulla Sicilia; generalmente stazionarie sul resto del Paese.

