Il meteo del 16 e 17 marzo: poche nuvole, cielo sereno quasi dappertutto

Le previsioni per lunedì 16 marzo in Italia secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso, maggiori addensamenti per nubi basse sui settori montuosi e relative zone adiacenti su Piemonte e Valle d'Aosta con tendenza a schiarire a metà giornata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso; maggiori addensamenti su Sardegna, Toscana e alto Lazio per nubi basse, in graduale diradamento nel pomeriggio, salvo sulla Sardegna per locali deboli piogge sui settori orientali.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti su Puglia, Basilicata e Calabria; parzialmente nuvoloso sulla Sicilia, con locali deboli piogge sui settori orientali.

Temperature: minime in calo, in lieve aumento sulla Sardegna; massime in generalmente lieve aumento, in calo sulla Sicilia e Calabria ionica.

Le previsioni per martedì 17 marzo

Nord: nuvolosità alta e stratiforme su tutte le regioni con schiarite dal pomeriggio.

Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulla Sardegna con isolati piovaschi sull'area orientale e meridionale; ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità sulle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, salvo qualche nube più consistente sull'area occidentale della Sicilia

Temperature: minime in lieve flessione su Sicilia e aree ioniche peninsulari, generalmente stazionarie su aree pedemontane di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Campania meridionale, restanti zone di Puglia e Basilicata, in aumento sul resto del paese. Massime stazionarie sulle isole maggiori, in rialzo sul resto del paese, più marcato su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale.

