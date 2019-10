Il meteo del 15 e 16 ottobre, piogge e temporali anche al sud: migliora mercoledì

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 15 ottobre sull'Italia.

Al nord cielo coperto al nord-ovest e sulla Lombardia con piogge diffuse e insistenti e temporali anche forti, specie sulle aree montuose del Piemonte settentrionale, dove i quantitativi di precipitazione saranno particolarmente abbondanti. Fenomeni in estensione alle aree alpine e prealpine orientali e al settore ovest dell'Emilia-Romagna ma a carattere più sparso. Nel pomeriggio, piogge e temporali interesseranno anche le restanti aree e saranno copiosi sul settore alpino mentre tenderanno a cessare sul Piemonte centro-meridionale e la Liguria di ponente. In serata, infine, le piogge insisteranno su Ossola, rilievi lombardi, Veneto e Friuli-Venezia Giulia risultando ancora di notevole quantità sulle aree montuose; prime schiarite invece sul resto del nord-ovest e fenomenologia in esaurimento su Pianura lombarda ed Emilia-Romagna.

Al centro e Sardegna: nuvoloso su regioni tirreniche e Umbria con piogge sparse e qualche isolato temporale sul nord Toscana. Entro la mattinata, le precipitazioni si estenderanno al resto della regione e al Lazio settentrionale, diventando più diffuse mentre, nel pomeriggio, tenderanno ad interessare anche le restanti aree risultando localmente intense e abbondanti sull'alta Toscana. Velature anche spesse su Marche e Abruzzo. Nel pomeriggio, nuvolosità in intensificazione sui rilievi appenninici e sulle Marche settentrionali, associata a piogge e rovesci sparsi. Nubi consistenti e temporali sparsi sulla Sardegna, in deciso miglioramento, dalla seconda parte del pomeriggio, con ampie schiarite.

Al sud e Sicilia: moderato maltempo sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi. Poche nubi invece sulle regioni peninsulari. In serata aumenta la nuvolosità su Campania e Calabria tirrenica con precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, che si manifesteranno sulle aree costiere e il settore nord della Campania.

Temperature: massime in diminuzione al nord-ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige, aree alpine di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, e Lazio settentrionale; in lieve aumento sui litorali adriatici; senza apprezzabili variazioni sul resto del paese.

Venti: da moderati a forti meridionali sulle coste dell'alto adriatico e sulla Liguria, tendenti a disporsi da sud-ovest, dal pomeriggio, su quest'ultima regione. Da deboli a moderati orientali sul resto del Settentrione. Generalmente moderati meridionali sulle altre regioni; ruoteranno da nord-ovest, rinforzando localmente, sulle due isole maggiori.

Mari: molto mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale e il mar Ligure, tendente, quest'ultimo, a divenire agitato dal tardo pomeriggio con mareggiate sulle coste del Levante ligure e dell'alta Toscana. Da mossi a molto mossi il Tirreno centrale e quello meridionale settore ovest. Mossi l'alto Adriatico e lo stretto di Sicilia; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su sud-est Tirreno e medio Adriatico.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per mercoledì 16 ottobre sull'Italia.

Al Nord molte nubi sulle aree alpine lombarde, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia con residui rovesci e temporali, localmente ancora intensi su quest'ultima regione; seguirà un generale assorbimento delle precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Al centro e Sardegna: addensamenti compatti su Umbria e Lazio centromeridionale con precipitazioni in successivo, rapido assorbimento; poche le nubi altrove, a parte annuvolamenti più consistenti che interesseranno la Toscana centrosettentrionale e l'Abruzzo con qualche occasionale piovasco associato.

Al sud e Sicilia: molto nuvoloso su Molise occidentale, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia orientale con deboli rovesci o temporali, in graduale assorbimento dal pomeriggio con parziali aperture serali; poco nuvoloso sulle restanti zone, salvo addensamenti più consistenti con associate piogge che interesseranno la Puglia.

Temperature: minime senza variazioni sulle aree pedemontane del triveneto e Sicilia occidentale; in lieve diminuzione sul resto del nord, Toscana, nord Lazio, più decisa sulla Sardegna; in aumento altrove; massime in tenue rialzo sulle zone pedemontane delle regioni alpine, Puglia, coste ioniche calabresi e sulla Sicilia meridionale; in flessione su Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana orientale, nord Marche, Umbria centrosettentrionale e lungo le coste tirreniche meridionali; stazionarie sul resto del paese.

Venti: deboli variabili al nord; moderati di maestrale sulla Sardegna e deboli dai quadranti occidentali altrove con locali rinforzi sulla Sicilia.

Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure, mare e canale di Sardegna, il Tirreno e lo stretto di Sicilia, tutti con moto ondoso in graduale attenuazione dal pomeriggio; mossi il restante stretto di Sicilia e l'Adriatico centrosettentrionale; poco mossi i rimanenti bacini.

