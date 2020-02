Il meteo del 15 e 16 febbraio, in arrivo le nuvole al Nord

Il tempo previsto sull'Italia per sabato 15 febbraio, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con al più velature in transito su tutte le regioni.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche addensamento compatto al mattino sulla Sardegna settentrionale al mattino.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulla Sicilia tirrenica con isolati piovaschi al mattino. Dal primo pomeriggio rapido diradamento della copertura nuvolosa con ampie schiarite; sul resto del Sud ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo.

Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine centro-orientali, Valle d'Aosta e Alpi settentrionali piemontesi, in diminuzione sul resto del paese, più marcata al Centro-Sud; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Alpi occidentali lombarde, Valle d'Aosta e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie su coste friulane e dell'Emilia-Romagna, pianura piemontese, Appennino umbro e laziale, versante adriatico centrale e settentrionale e restante Sardegna, in lieve flessione sul resto del paese.

Il tempo previsto per domenica 16 febbraio.

Nord: cielo inizialmente velato su tutte le regioni, ma con rapido aumento della nuvolosità bassa sulla Liguria, in successiva estensione dalla seconda parte della mattinata anche alla parte occidentale della pianura padana, con i primi deboli piovaschi che dal pomeriggio interesseranno la Liguria. Dalla serata estesa nuvolosità bassa e stratificata su tutta la pianura padano-veneta e sulla Liguria, con piogge deboli ma diffuse su quest'ultima regione. Dopo il tramonto, infine, foschie dense o locali banchi di nebbia su tutta la pianura padana.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. Dal tardo pomeriggio attesi annuvolamenti compatti sulla toscana centro-settentrionale, con associate deboli piogge; ampi rasserenamenti sull'isola, salvo qualche locale e temporaneo annuvolamento compatto sull'area settentrionale.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, ad eccezione di addensamenti compatti su Sicilia e Calabria meridionali.

Temperature: minime in aumento su Alpi, Sardegna settentrionale ed Appennino abruzzese, in lieve calo su coste dell'Emilia-Romagna, Puglia e restanti aree ioniche, senza variazioni di rilievo altrove; massime in rialzo su Alpi, Appennino centrale del versante adriatico, meridionale e Sicilia centro-settentrionale, in lieve flessione sul basso Veneto, stazionarie sul resto del Paese. Venti: da deboli a temporaneamente moderati meridionali sulla Liguria; deboli settentrionali sulla Puglia; generalmente deboli di direzione variabile sul resto del Paese. Mari: da mosso a molto mosso lo Ionio ma con attenuazione del moto ondoso; poco mossi i restanti mari.

