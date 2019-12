Il meteo del 15 e 16 dicembre, cieli nuvolosi con qualche pioggia

Le previsioni del tempo a cura dell'aeronautica militare per domenica 15 dicembre

Nord: parzialmente nuvoloso sul settore occidentale con addensamenti sulla Liguria associati a locali piogge sul settore centro orientale della regione in estensione nel corso della giornata al basso Piemonte, Lombardia ed aree di confine con l'Emilia Romagna ; sereno o poco nuvoloso sul resto del nord ma con annuvolamenti in estensione sulla pianura padano-veneta ed area prealpina.

Centro e Sardegna: parzialmente nuvoloso su Sardegna, Toscana, Umbria e settore nord marchigiano, con locali deboli piogge su Toscana ed Umbria specie a ridosso dell'area appenninica; sereno o poco nuvoloso altrove ma con nuvolosità in aumento sul Lazio;

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con residui addensamenti al mattino sulla Calabria meridionale, in attenuazione; nel corso della giornata nubi in aumento sulla Campania.

Temperature: minime in moderato aumento su Liguria, Toscana, Umbria e Marche, senza apprezzabili variazioni altrove; - massime in lieve calo sul nordovest e Sardegna, in lieve aumento altrove.

Tempo previsto sull'italia dalla aeronautica militare per lunedì 16 dicembre

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sulle regioni occidentali, Lombardia ed Emilia, nevose sulle relative aree alpine oltre i 1200-1300 metri; dalla serata i fenomeni saranno piu' diffusi e frequenti sulle regioni occidentali. Estese foschie dense e nebbie sulla pianura padana, solo in parziale riduzione nelle ore centrali della giornata.

Centro e Sardegna: al mattino molte nubi basse su coste orientali sarde, regioni tirreniche, nord Marche ed Umbria con deboli piovaschi sulle regioni tirreniche peninsulari; seguira' una graduale riduzione della nuvolosita' significativa e dei fenomeni sulle relative aree dell'isola, Lazio, Umbria e Marche, con estese ed innocue velature, mentre piogge piu' consistenti interesseranno la Toscana.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti attesi al mattino su Molise occidentale e Campania con qualche isolato debolissimo piovasco associato, ma in successivo dissolvimento con ampie schiarite: addensamenti consistenti anche su puglia centromeridionale, aree ioniche lucane e calabresi, nonché sulla Sicilia centromeridionale, in intensificazione serale.

Temperature: minime in calo su valle d'aosta, rilievi alpini occidentali e ponente ligure, meno deciso su coste orientali sarde e lungo le aree ioniche di Calabria e Sicilia; senza variazioni di rilievo su marche meridionali, Abruzzo, puglia centrosettentrionale, basilicata orientale e sulle restanti zone delle due isole maggiori; in rialzo altrove; massime in diminuzione su Alpi occidentali e sicilia centromeridionale; in aumento su Val Padana, restante Triveneto, Sardegna, Toscana orientale, rilievi marchigiani, Umbria, Lazio, Molise occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, e sulla Sicilia settentrionale; stazionarie sul resto del paese.

