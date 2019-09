Il meteo del 14 e 15 settembre, weekend estivo ma con qualche nube

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 14 settembre in Italia.

Nord: sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sui rilievi alpini e parziali velature sui restanti settori.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso, con parziali velature in estensione nel corso del pomeriggio dalla Sardegna alle regioni peninsulari.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso per addensamenti pomeridiani sui rilievi tra Molise, Puglia, Campania e Basilicata.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per domenica 15 settembre in Italia.

Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini, con locali deboli piogge o rovesci associati; cielo in generale velato altrove.

Centro e Sardegna: estese velature su tutto il Centro, in parziale diradamento serale.

Sud e Sicilia: cielo in generale poco nuvoloso o velato.

Temperature: minime in lieve rialzo sulle aree pedemontane piemontesi e in calo sulla Sicilia centrosettentrionale; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in tenue aumento sulla catena alpina, dorsale appenninica e Sardegna orientale; in leggera diminuzione sulle coste occidentali sarde e sulla Sicilia meridionale; stazionarie sul resto del paese.

Temperature: senza apprezzabili variazioni, con valori massimi superiori alle medie del periodo.

