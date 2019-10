Il meteo del 14 e 15 ottobre, da lunedì sera piogge al centronord

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per lunedì 14 ottobre in Italia.

Al nord: molto nuvoloso su Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna occidentale e Lombardia con associate precipitazioni più frequenti sulla Liguria, in intensificazione a fine giornata ed estensione al resto del settore occidentale; parzialmente nuvoloso altrove; di notte e al mattino nebbie in banchi sulla Pianura padano veneta e il litorale adriatico.

Al centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi e intensi su alta Toscana, e sparsi su Sardegna, Lazio settentrionale e Toscana centromeridionale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni intensi al resto della Toscana ed estensione del maltempo alle aree costiere del Lazio. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna e loro sensibile intensificazione sulle restanti regioni tirreniche.

Al sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti sulla Sicilia.

Temperature: minime in lieve aumento su Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna; stazionarie altrove; massime senza apprezzabili variazioni.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per martedì 15 ottobre in Italia. Al Nord: al mattino molte nubi al nord-ovest e sulle regioni alpine, con piogge o rovesci diffusi, intensi sulle regioni occidentali e a carattere temporalesco sulla Liguria; cielo in generale velato altrove. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni intensi al resto delle regioni alpine ed in serata anche all'Emilia-Romagna

Al centro e Sardegna: al mattino molte nubi sulle regioni tirreniche, con rovesci o temporali diffusi e intensi su alta Toscana, e sparsi su Sardegna, Lazio settentrionale e Toscana centromeridionale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni intensi al resto della Toscana ed estensione del maltempo alle aree costiere del Lazio. In serata parziale attenuazione dei fenomeni sulla Sardegna e loro sensibile intensificazione sulle restanti regioni tirreniche.

Al sud e Sicilia: moderato maltempo sulla Sicilia, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione. Dalla serata aumento della nuvolosità compatta sulla Campania settentrionale, con rovesci o temporali sparsi.

Temperature: minime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine orientali in umento sulle restanti aree alpine, Emilia-Romagna, Lombardia orientale, Veneto centromeridionale, Marche settentrionali e aree interne della Toscana, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine, Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia centroccidentali, in aumento sulla costiera romagnola e sulle aree interne delle regioni adriatiche centromeridionali, stazionarie altrove.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata