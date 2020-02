Il meteo del 14 e 15 febbraio, tempo incerto: alternanza di sole e nuvole

Il tempo previsto sull'Italia per venerdì 14 febbraio secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Al Nord: residue piogge nelle prime ore del mattino sulle aree appenniniche emiliane e lungo le zone costiere adriatiche, ma in successivo rapido miglioramento con cielo terso. Bel tempo sul restante settentrione, a parte un po' di nubi compatte attese nella prima parte della mattinata sulle aree alpine con deboli nevicate associate a partire dai 1200 metri. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: al primo mattino ancora cielo molto nuvoloso sulle regioni tirreniche e parzialmente nuvoloso su quelle adriatiche, con associate piogge o rovesci da sparsi a diffusi, ma in successivo, veloce miglioramento con spazi di cielo sereno sempre più ampi a partire da Toscana, Umbria e Marche; atteso qualche fiocco di neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1200-1300 metri. Dal pomeriggio bel tempo su tutto il Centro.

Sud e Sicilia: all'inizio nuvolosità consistente sulle aree tirreniche, in estensione dal tardo mattino anche al restante meridione con precipitazioni diffuse sulle regioni peninsulari. Graduale diradamento della nuvolosità compatta dal pomeriggio a iniziare da Campania e Molise, con ,dalla serata, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo sulle aree pianeggianti delle regioni alpine, Sicilia e Sardegna centromeridionali, in aumento sul resto del paese, più marcato sulle regioni centrali peninsulari; massime in aumento al Nord, regioni centrali tirreniche peninsulari, aree interne del Molise, Campania settentrionale e aree costiere ioniche, in diminuzione sul resto del paese.

Le previsioni per sabato 15 febbraio in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Il tempo previsto sull'Italia per domani, sabato 15 febbraio, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare. Al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con al più velature in transito su tutte le regioni.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, salvo qualche addensamento compatto al mattino sulla Sardegna settentrionale al mattino.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulla Sicilia tirrenica con isolati piovaschi al mattino. Dal primo pomeriggio rapido diradamento della copertura nuvolosa con ampie schiarite; sul resto del Sud ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo.

Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine centro-orientali, Valle d'Aosta e Alpi settentrionali piemontesi, in diminuzione sul resto del paese, più marcata al Centro-Sud; massime in aumento su Trentino-Alto Adige, Alpi occidentali lombarde, Valle d'Aosta e Sardegna centrosettentrionale, stazionarie su coste friulane e dell'Emilia-Romagna, pianura piemontese, Appennino umbro e laziale, versante adriatico centrale e settentrionale e restante Sardegna, in lieve flessione sul resto del paese.

