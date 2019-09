Il meteo del 13 e 14 settembre, bel tempo e giornate estive

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì e sabato in Italia

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per venerdì 13 settembre in Italia.

Nord: cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, con locali foschie mattutine nelle valli e sulle pianure.

Centro e Sardegna: su tutte le regioni ampio e prevalente soleggiamento, con qualche velatura in più fino metà mattina sulla Sardegna meridionale.

Sud e Sicilia: tempo generalmente stabile e ben soleggiato.

Temperature: minime in lieve aumento su Valle d'Aosta e Salento; massime in lieve aumento su Valle d'Aosta e Alto Adige, in lieve calo su nord-est Sardegna e nord Calabria.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 14 settembre in Italia.

Nord: annuvolamenti compatti sui rilievi alpini e prealpini con qualche occasionale piovasco atteso tra mattina e pomeriggio. Condizioni di bel tempo altrove, seppur con transito di estesa nuvolosità alta e sottile.

Centro e Sardegna: bella giornata su tutte le regioni, con al più passaggi di innocue velature.

Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile con cielo limpido o al più poco nuvoloso.

Temperature: minime in lieve calo su Sardegna orientale, basso Lazio, coste adriatiche pugliesi e sull'Appennino meridionale; stazionarie altrove. Massime in leggero aumento sul Nord; in tenue diminuzione lungo le coste e nell'entroterra laziale; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.



