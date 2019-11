Il meteo del 13 e 14 novembre: molto nuvoloso, domani pioggia intensa

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 13 novembre in Italia.

Nord: molte nubi sul triveneto con precipitazioni diffuse, più intense sui rilievi, in attenuazione dalla tarda mattinata a partire dalle aree più occidentali di Trentino Alto Adige e Veneto. Quota neve sulle relative Alpi generalmente al di sopra dei 700-800 metri al mattino ed in rialzo nel corso della giornata; cielo sereno o poco nuvoloso su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, salvo un temporaneo transito di nuvolosità medio-alta nel pomeriggio; sulle restanti regioni settentrionali nuvolosità compatta con piogge e rovesci sparsi al primo mattino, più diffusi sulla Lombardia orientale, ed in attenuazione dalla tarda mattinata con diradamento della copertura nuvolosa ed ampi rasserenamenti.

Centro e Sardegna: da parzialmente a irregolarmente nuvoloso sulla sardegna con isolati e deboli piovaschi ma dal pomeriggio nuovo peggioramento con piogge e rovesci specie a sud dell'isola. Nubi compatte su regioni peninsulari tirreniche ed Umbria, con rovesci diffusi ed isolati temporali su Toscana e coste laziali in attenuazione dal pomeriggio; sul versante adriatico addensamenti compatti, meno consistenti lungo le coste, con locali rovesci a ridosso delle aree appenniniche.

Sud e Sicilia: molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse, più intense e diffuse ed anche temporalesche, su Puglia salentina ed aree tirreniche peninsulari. Dal pomeriggio generale riduzione dei fenomeni in attesa di un nuovo peggioramento a partire dalla sicilia occidentale a fine giornata.

Temperature: minime in calo su Alpi, regioni centrali, specie quelle adriatiche, regioni meridionali peninsulari e Sicilia ionica, stazionarie sulle altre zone; massime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Umbria, Toscana e Lazio, in rialzo su isole maggiori, Emilia-Romagna, regioni adriatiche centro-meridionali e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 14 novembre in Italia.

Nord: graduale aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni intense dal pomeriggio dapprima su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria ed in serata anche sulle restanti regioni. Quota neve dal tardo pomeriggio generalmente oltre i 400 metri sulle Alpi occidentali, in locale ulteriore abbassamento fino a 200 metri sul Piemonte sudoccidentale; quota invece oltre gli 800-1.000 metri sulle restanti Alpi.

Centro e Sardegna: nuvolosità in rapido aumento con deboli precipitazioni sparse su Lazio ed Abruzzo; più asciutto sulle Marche e locali piovaschi sulle restanti arre peninsulari, ma con deciso peggioramento atteso dalla sera sulla Sardegna e Toscana occidentale con fenomeni temporaleschi diffusi.

Sud e Sicilia: rovesci sparsi e qualche temporale al mattino sulle aree tirreniche peninsulari, Molise, nord Puglia e Sicilia meridionale in graduale attenuazione dalle ore serali. Nuvolosità medio alta altrove in un contesto più asciutto ad eccezione delle estreme aree ioniche peninsulari dove sono attesi a fine giornata locali rovesci.

Temperature: minime stazionarie su Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia; in generale calo altrove, in particolare sulle regioni nordorientali, Puglia e Basilicata; massime in diminuzione su Piemonte, Liguria centroccidentale ed ovest Lombardia, meno marcato su rilievi emiliano-romagnoli, coste laziali, regioni adriatiche centromeridionali, Basilicata ionica e zone interne siciliane; in lieve aumento sul settore friulano; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

