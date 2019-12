Il meteo del 13 e 14 dicembre: neve al nord, pioggia al centro sud

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di venerdì 13 dicembre in Italia.

Nord: cielo generalmente coperto, con precipitazioni diffuse che saranno nevose anche a quote di pianura su Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto fino metà giornata. Dal pomeriggio si attenuano i fenomeni su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia e in serata anche su Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e gran parte del Friuli-Venezia Giulia.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e persistenti su tutte le regioni, con particolare riferimento all'Umbria, a tutto il restante settore appenninico e alle adiacenti aree di Toscana e Lazio, in deciso seppur non totale miglioramento dal tardo pomeriggio e con residui locali fenomeni serali su Marche, Abruzzo e Lazio centro-meridionale. Neve a quote collinari sull'appennino toscano e localmente anche a quote più basse fino al mattino, intorno 800-1.000 metri su Marche e Umbria ma con quota neve in generale rialzo.

Sud e Sicilia: molte nubi con precipitazioni da sparse a diffuse fino a fine giornata, localmente a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Molise occidentale, Sicilia e settori tirrenici di Calabria e Basilicata; nuvolosità irregolare a tratti intensa sul resto del sud con precipitazioni isolate in arrivo da ovest durante la mattina.

Temperature: minime in aumento sulla Sardegna e localmente sull'Umbria, in calo sulla Puglia e senza variazioni significative sul resto d'Italia; massime in aumento anche deciso su Romagna, Appennino emiliano, Sardegna, centro peninsulare, Campania, Molise e Sicilia settentrionale, in calo sulla Puglia e sul resto del nord a eccezione della Valle d'Aosta.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 14 dicembre in Italia.

Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine confinali centro-occidentali, con nevicate al di sopra dei 1.000-1.200 metri, ma con quota neve in rapido rialzo ed attenuazione della fenomenologia nelle ore pomeridiane; cielo sereno o caratterizzato dal transito di innocue velature. Nella sera formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna: sulla sardegna copertura consistente al primo mattino nell'entroterra dell'isola con residue piogge e rovesci, successivo in assorbimento con ampie aperture. Annuvolamenti decisi sulle aree interne delle regioni peninsulari con locali debolissimi piovaschi lungo le zone appenniniche e bel tempo sul resto del centro.

Temperature: minime in rialzo sulle aree montuose del nord, specie quelle occidentali, Liguria, Pianura emiliana, Sardegna, coste toscane e centrali adriatiche, Molise, Puglia centrosettentrionale e sulla Sicilia occidentale e meridionale; in lieve flessione su Umbria, Lazio centrosettentrionale, basso Salento e sui rilievi calabro-lucani; stazionarie altrove; massime in sensibile aumento al nord, meno marcato su Toscana occidentale, Marche, basso Lazio, coste abruzzesi e Sicilia; in lieve diminuzione su nord Umbria, Salento, Basilicata e Calabria ionica; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

