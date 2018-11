Torna il bel tempo e la temperatura regge: il meteo del 12 e del 13 novembre

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 11 novembre

Nord: cielo generalmente nuvoloso con deboli piogge e locali rovesci su Nord-Ovest e zone occidentali della Lombardia e dell'Emilia Romagna, più frequenti e consistenti sulla Liguria centro-orientale; nubi stratificate e scarse piogge fra Emilia Romagna centro-orientale e pianure fra Veneto e Friuli Venezia Giulia; parziale attenuazione dei fenomeni dalle ore serali. Foschie dense e locali banchi di nebbia sulle zone pianeggianti e le aree costiere adriatiche che tenderanno a dissolversi, anche se solo parzialmente, nel corso della mattinata.

Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa in mattinata su Sardegna meridionale e alta Toscana con qualche possibilità di deboli piogge in quest'ultima zona, ma parziale diradamento di nubi nel pomeriggio con prevalenza di cielo velato; bel tempo altrove con transito di nuvolosità alta e sottile; foschie dense e locali banchi di nebbia nella notte e al primo mattino nelle vallate e lungo i litorali.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti sulle aree ioniche di Calabria e Sicilia e sulle zone meridionali dell'isola con qualche residuo debole rovescio, ma in miglioramento tra pomeriggio e serata; bel tempo sul restante meridione, salvo temporanei annuvolamenti mattutini sulle aree ioniche di Basilicata e Puglia; foschie dense e locali banchi di nebbia nella notte e al primo mattino lungo i litorali adriatici.

Temperature: minime in lieve flessione su Appennino emiliano-romagnolo e Sicilia centro-orientale; in rialzo sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in aumento su levante ligure, alto Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, alta Toscana e sulla Sardegna occidentale; stazionarie sul resto del Paese

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 12 novembre

Nord: addensamenti compatti su Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e settori meridionali di Piemonte e Lombardia con qualche debole piovasco associato; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione ma con foschie dense e banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta orientale al primo mattino e la notte.

Centro e Sardegna: nubi sparse su Sardegna meridionale e alta Toscana e velature in transito sulle restanti aree. Al primo mattino e la notte foschie dense e locali banchi di nebbia sulle vallate.

Sud e Sicilia: bel tempo con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi poco significative. In serata moderato aumento della nuvolosità sul settore tirrenico della Calabria.

Temperature: minime in lieve aumento sulla Sardegna meridionale e senza variazioni di rilievo altrove, massime in aumento al Nord Ovest, in calo su Veneto meridionale e stazionarie sul resto del Paese.

