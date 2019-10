Il meteo del 12 e 13 ottobre, un fine settimana con il bel tempo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per sabato 12 ottobre in Italia.

Nord: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche banco di nubi basse nelle pianure fra Piemonte meridionale, Lombardia ed Emilia Romagna, specie a ridosso dell'Appennino; nel corso della giornata transito di velature a partire dal Nord Ovest e qualche annuvolamento più significativo dal pomeriggio, sempre a iniziare dal Nord Ovest, e in estensione alle restanti aree. Foschie dense e qualche banco di nebbia sulla pianura padano-veneta in dissolvimento nel corso della mattinata.

Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso con addensamenti di nubi basse su coste orientali sarde e regioni tirreniche peninsulari; velature in arrivo dal pomeriggio a partire da Toscana e Sardegna; isolate foschie nelle vallate interne in dissolvimento nel corso della mattinata.

Sud e Sicilia: locali addensamenti su Sicilia e Calabria con la possibilità di brevi piovaschi nel pomeriggio sui rilievi, specie quelli calabresi; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del Sud; isolate foschie nelle pianure pugliesi in dissolvimento nel corso della mattinata.

Temperature: massime in aumento sui rilievi alpini, prealpini, sui versanti orientali della dorsale appenninica, sulla Sardegna centro-occidentale e sulla Sicilia tirrenica; in lieve diminuzione su coste e immediato entroterra di Campania, Lazio e Toscana; stazionarie altrove.



Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per domenica 13 ottobre in Italia. Nord: nuvolosità alta e stratiforme su tutte le regioni, con annuvolamenti più consistenti su Liguria, Piemonte, pianura lombarda, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia edì associati isolati piovaschi sulla Liguria fino a sera. Locali foschie e banchi di nebbia sulla Pianura padana al mattino e dopo il tramonto.



Centro e Sardegna: locali addensamenti compatti su Toscana, Umbria, alto Lazio e Sardegna orientale, con deboli piogge lungo le aree costiere; cielo velato sul resto del Centro. Locali foschie e banchi di nebbia nelle valli del Centro al mattino e dopo il tramonto.



Sud e Sicilia: cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni, velato poi dal pomeriggio su Molise, Puglia garganica, Campania e Sicilia occidentale.

Temperature: minime in aumento al Nord e sulla Sardegna, stazionarie sul resto del paese; massime in aumento su aree alpine e prealpine del Triveneto, Emilia-Romagna, Sardegna, coste toscane e laziali, senza variazioni di rilievo altrove.





