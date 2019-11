Il meteo del 12 e 13 novembre, oggi e domani sereno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 12 novembre in Italia.

Nord: sereno o parzialmente nuvoloso sul Piemonte, Valle D'Aosta e ponente ligure con nebbie in banchi sulle Pianure e valli, in dissolvimento; molto nuvoloso o coperto sulle restanti aree, con precipitazioni sparse più frequenti ed intense sulle coste adriatiche in estensione a tutto il settore centro-orientale compreso il levante ligure; neve sui rilievi a quote superiori ai 1000-1200 metri.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso con precipitazioni inizialmente più frequenti sulla Toscana, coste laziali e Sardegna, in estensione graduale a tutte le regioni dal pomeriggio, divenendo temporalesche su Lazio, Abruzzo e Sardegna; dalla sera attenuazione dei fenomeni sull'Abruzzo e settore sud delle Marche.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse che risulteranno intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, in attenuazione pomeridiana; dalla sera nuova intensificazione dei fenomeni sulla Campania e versante tirrenico della Basilicata e Calabria.

Temperature: minime in aumento moderato su Puglia, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Veneto; stazionarie altrove o in lieve calo sul piemonte sud-occidentale e ponente ligure; massime in lieve aumento al nord più deciso sul Piemonte e ponente ligure, stazionarie al centro, in lieve calo sulla sardegna ed al sud.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per mercoledì 13 novembre in Italia.

Nord: molte nubi sul triveneto con precipitazioni diffuse, più intense sui rilievi, in attenuazione dalla tarda mattinata. Quota neve sulle relative alpi generalmente al di sopra dei 700-800 metri al mattino ed in rialzo nel corso della giornata; cielo sereno o poco nuvoloso su Valle D'Aosta, Piemonte e Liguria, salvo un temporaneo transito di nuvolosità medio-alta nel pomeriggio; sulle restanti regioni settentrionali nuvolosità compatta con piogge e rovesci sparsi al primo mattino, più diffusi sulla Lombardia orientale, ed in attenuazione dalla tarda mattinata con diradamento della copertura nuvolosa ed ampi rasserenamenti.

