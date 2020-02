Il meteo del 12 e 13 febbraio, clima ancora mite ma con qualche nube

Il tempo previsto sull'Italia per mercoledì 12 febbraio secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo annuvolamenti compatti sui rilievi di confine centroccidentali.

Centro e Sardegna: iniziali annuvolamenti compatti sul settore appenninico in graduale attenuazione durante la mattinata; velature sparse altrove, più compatte al mattino, alternate ad ampi rasserenamenti.

Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari in riduzione pomeridiana; sulle altre zone nuvolosità alta da sparsa a diffusa in temporanea intensificazione mattutina su Puglia e restante Basilicata.

Temperature: minime in lieve rialzo sulla Sicilia, in diminuzione al centro-nord e su Molise, alta Campania e Puglia settentrionale, stazionarie sul restante Sud e sulla Sardegna; massime in flessione al Nord, sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna settentrionale, senza variazioni sul restante centro-sud e su Friuli Venezia Giulia.

Venti: deboli dai quadranti occidentali sulle due isole maggiori e sulla Calabria con decisi rinforzi sull'alta Sardegna; deboli di direzione variabile altrove, a prevalente regime di brezza.

Mari: molto mossi mar Ligure, mar di Sardegna, Tirreno, Stretto di Sicilia e Ionio con moto ondoso in rapida attenuazione; da poco mossi a mossi i restanti bacini, tendente a calmo l'Adriatico.

Il tempo previsto sull'Italia per giovedì 13 febbraio, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo inizialmente sereno in attesa di un graduale peggioramento a partire dal settore occidentale; nevicate dal pomeriggio sulle alpi occidentali oltre, in estensione a quelle orientali con quota neve a partire dai 700-800 metri, mentre piogge e rovesci serali interesseranno la liguria centrorientale, l'Appennino emiliano-romagnolo nonchè le aree pianeggianti di Lombardia orientale, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschi dense e banchi di nebbia sulla pianura padana.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulla Toscana con fenomeni diffusi e frequenti dalla sera sulla porzione settentrionale della regione, dove risulteranno anche a carattere di rovescio o temporale; velature su Lazio, Abruzzo, Umbria meridionale e Sardegna, cielo terso altrove, in successiva estensione alle rimanenti zone; dal pomeriggio intensificazione della nuvolosità su tutte le regioni tirreniche ed aree appenniniche con locali piogge serali su Umbria meridionale e Lazio.

Sud e Sicilia: estese nubi basse sul settore tirrenico con possibilità di qualche occasionale piovasco serale su Campania e tra Basilicata ionica e nord Calabria; nuvolosità di tipo medio-alto sulle restanti regioni, in attenuazione serale su Molise e Puglia settentrionale.

Temperature: minime in lieve rialzo sulla Sardegna; stazionarie su Lombardia orientale e Sicilia occidentale; altrove in diminuzione quasi ovunque; massime in tenue aumento su valle d'aosta e sardegna meridionale; senza variazioni su Trentino-Alto Adige, Marche centrosettentrionali ed ovest Sicilia; in flessione sul resto del Paese.

