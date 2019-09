Il meteo del 10 e 11 settembre, instabile con qualche pioggia: aumentano le temperature

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 10 settembre in Italia.

Al Nord: nella notte da nuvoloso a molto nuvoloso su Valle d'Aosta e Piemonte centro-settentrionale con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco; al mattino estensione delle precipitazioni sulle aree sud-occidentali del Piemonte e sulla Liguria centro-occidentale da moderate a localmente intense, con interessamento anche del resto delle due regioni nel pomeriggio; miglioramento atteso in serata con nuvolosità irregolare; cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulle restanti regioni, fatta eccezione il settore costiero del Veneto per isolate deboli precipitazioni al mattino e i settori nord-occidentali della Lombardia per possibili precipitazioni deboli e localmente moderate tra pomeriggio e sera.

Centro e Sardegna: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, con possibili addensamenti durante il pomeriggio sui rilievi montuosi appenninici; cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio con possibili isolati rovesci e temporali sui settori occidentali, in estensione in serata sui settori orientali.

Sud e Sicilia: cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sicilia con precipitazioni anche temporalesche dal mattino, in intensificazione dal pomeriggio specie sui settori centro-settentrionali; cielo parzialmente nuvoloso su Calabria centro-meridionale e Salento con precipitazioni locali e occasionali dalla mattina, con possibile interessamento dei settori costierI della Basilicata in serata; tempo più stabile ma con nuvolosità sparsa sulle restanti aree.

Temperature: minime in lieve aumento al Nord e Sardegna, in lieve calo al Sud peninsulare, stazionarie altrove; massime in calo al nord-ovest, Lombardia e Sicilia, in aumento su Sardegna, Lazio e Campania, stazionarie altrove.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per per mercoledì 11 settembre in Italia.

Al Nord: poche nubi, salvo qualche addensamento nuvoloso più consistente sull'arco alpino associato a locali temporali nel pomeriggio.

Centro e Sardegna: moderata instabilità sulla Sardegna con nubi consistenti e qualche temporale associato in particolare sulle aree orientali e meridionali; cielo poco nuvoloso o velato sulle altre regioni e qualche nube più compatta sul settore meridionale del Lazio.

Sud e Sicilia: maltempo al mattino su Sicilia, Calabria, Basiliacata tirrenica e Puglia centromeridionale.

Nubi sparse, localmente compatte sulle altre regioni con qualche occasionale piovasco. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il Meridione.

Temperature: minime in generale aumento; massime in calo al Sud e in aumento altrove, marcato sul nord-ovest.



