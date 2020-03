Il meteo del 10 e 11 marzo: torna il beltempo su tutto il Paese

Le previsioni per martedì 10 marzo in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: nuvolosità anche compatta sul settore alpino, con isolate precipitazioni possibili fino la tarda serata su Valle d'Aosta, alto Adige e aree più settentrionali di Piemonte e Lombardia e qualche occcasionale fenomeno anche su quelle più settentrionali di Veneto e Friuli-Venezia Giulia dal pomeriggio e fino a termine giornata, con quota neve inizialmente intorno 1200 metri ma in deciso rialzo. Nuvolosità medio-alta anche estesa in lento transito da ovest sul resto del Nord, meno consistente su Liguria ed Emilia-Romagna. Al primo mattino locali foschie e occasionali banchi di nebbia sulle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna: prevalenti schiarite sulla Sardegna, salvo addensamenti sul settore orientale al mattino e con nubi in arrivo in serata su quello occidentale; ampio e prevalente soleggiamento sulle regioni peninsulari salvo nubi basse che indugeranno fino la tarda mattinata su aree interne e appenniniche di Marche e Abruzzo e con modesta nuvolosità medio-alta in transito da ovest nel pomeriggio.

Sud e Sicilia: molte nubi sulla Sicilia con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale sul settore occidentale e meridionale, in lento miglioramento mattutino con schiarite sempre maggiori ma con possibili locali rovesci o temporali sul settore orientale nel pomeriggio. Nuvolosità irregolare sul resto del Sud, con qualche occasionale rovescio o temporale nel corso del mattino e nel primo pomeriggio sulla Calabria centro-meridionale, in un contesto di generale miglioramento con schiarite sempre maggiori già dalla tarda mattina.

Temperature: minime in calo su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna occidentale, in aumento su Marche, Abruzzo, Molise, nord Puglia, Campania e Sicilia. Massime in diminuzione su Alto Adige e Sicilia orientale, in deciso aumento su Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, ovest Emilila-Romagna e in misura minore su Veneto, Lombardia meridionale, Lazio, Calabria e Campania occidentale.

Le previsioni per mercoledì in Italia, secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo annuvolamenti più compatti sulla Liguria di ponente.

Centro e Sardegna: condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, a parte nuvolosità irregolare a tratti intensa sull'area occidentale dell'isola.

Sud e Sicilia: prevalenza di sole e scarsità di nubi.

Temperature: minime in lieve flessione su Sicilia e Calabria meridionale, stazionarie sulle aree pianeggianti del Nord-Est e sul mantovano, in rialzo altrove. Massime in aumento su tutto il paese, più marcato lungo le aree alpine e adriatiche centrali.

