Il meteo del 10 e 11 dicembre, sereno al nord, varaibile al centrosud

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 10 dicembre in Italia.

Nord: molto nuvoloso sulle aree alpine di confine dove insisteranno precipitazioni nevose che si attenueranno gradualmente nel corso della giornata lasciando spazio a schiarite; sereno o poco nuvoloso sulle restanti aree con temporanei addensamenti che insisteranno tra la notte ed il primo mattino sull'area adriatica emiliano-romagnola, ma in rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso sulle regioni adriatiche con rovesci inizialmente isolati ma in graduale intensificazione sino a divenire diffusi specie sul settore sud delle Marche e sull'Abruzzo in graduale attenuazione dal pomeriggio sera ad iniziare dal settore marchigiano, con neve sui rilievi inizialmente a quote superiori ai 1200 mt ma in abbassamento fino agli 800-1000 mt dalla sera; sereno o poco nuvoloso sulla Toscana, Umbria e Lazio con temporanei annuvolamenti tra la notte ed il mattino ma in dissolvimento graduale nel corso della giornata ad iniziare da ovest; sull'isola molto nuvoloso con rovesci sparsi che si attenueranno gradualmente ad iniziare dal settore nordoccidentale per raggiungere tutta l'isola dalla sera con ampie schiarite.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che insisteranno inizialmente sulle regioni tirreniche per estendersi dal pomeriggio sera sul versante adriatico e ionico.

Temperature: minime in deciso calo al centro-nord, stazionarie al sud e sulla Sardegna; massime lieve aumento sulla pianura padana centro-orientale, in generale diminuzione sul resto dell'Italia più decisa sul medio versante Adriatico ed al sud.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 11 dicembre in Italia.

Nord: spesse ed estese velature sulle regioni occidentali, in estensione tra pomeriggio e serata al restante settentrione; a tale nuvolosità saranno associate deboli precipitazioni su settore occidentale, Lombardia ed Emilia-Romagna centroccidentale, nevose oltre i 600-700 metri. Atteso un miglioramento dalla sera al nord-ovest con ampie schiarite. Al primo mattino e dopo il tramonto formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni adriatiche, in diradamento dalla tarda mattinata con ampie aperture; altrove all'inizio condizioni di bel tempo, ma con copertura via via sempre più consistente attesa tra pomeriggio e serata su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria ed alto Lazio con deboli fenomeni associati, più frequenti sull'area settentrionale Toscana, dove saranno nevosi sulle relative zone appenniniche oltre i 1000 metri, da fine giornata.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su salento, rilievi lucani, Calabria e Sicilia settentrionale con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi al mattino sulle zone ioniche calabresi, ma in riduzione tra ore pomeridiane e serali; attese deboli nevicate al mattino sull'appennino calabrese oltre i 1000-1200 metri. Sul restante meridione estesa nuvolosità poco consistente, ma con schiarite dal pomeriggio su Molise, Campania e Sicilia centromeridionale.

Temperature: minime in rialzo sulle aree alpine confinali; senza variazioni di rilievo su Salento, Calabria ionica e Sicilia; in calo sul resto del Paese; massime in aumento sulle aree alpine e sulle coste meridionali siciliane; stazionarie su Liguria, entroterra abruzzese, Puglia meridionale ed aree interne della Sicilia; in diminuzione sul resto del Paese, più marcata sulle pianure settentrionali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata