Il maltempo si sposta al Centrosud: il meteo di lunedì 15 e martedì 16 luglio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi lunedì 15 luglio sull'Italia:

Al Nord da parzialmente nuvoloso a nuvoloso fra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia con nubi in dissolvimento dalla sera; molto nuvoloso o coperto sulle restanti aree dove si avranno precipitazioni diffuse, anche abbondanti e a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente intensi soprattutto su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna centro occidentale. Graduale miglioramento dal pomeriggio a partire dalle aree più settentrionali con generale rasserenamento nel corso della serata.

Al Centro e Sardegna: poco o parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con nubi in aumento in tarda mattinata sulle aree settentrionali dell'isola dove in nottata si potranno avere dei rovesci; molte nubi sulle aree tirreniche peninsulari con rovesci e temporali sparsi fra alto Lazio e Toscana in estensione a Umbria e Marche e, dal pomeriggio-sera, alle restanti aree; i fenomeni potranno assumere carattere intenso tra mattina e pomeriggio sulla Toscana.

Al Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Sicilia e Calabria con rovesci sparsi ed isolati temporali; molte nubi anche sulle altre regioni in ulteriore aumento nel corso del pomeriggio con isolati piovaschi in intensificazione serale lungo le coste ed immediato entroterra fra Campania e Basilicata dove si potranno avere isolati temporali anche intensi verso fine giornata.

Temperature: massime stazionarie su Friuli-Venezia Giulia, Molise, Campania ed aree interne della Basilicata; in lieve rialzo sulla Puglia; in generale marcato calo sulle restanti regioni.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domani martedì 16 luglio sull'Italia:

Al Nord condizioni stabili e soleggiate a parte qualche annuvolamento cumuliforme ad evoluzione diurna atteso a ridosso dei rilievi alpini maggiori ed innocue velature serali sulle aree nordoccidentali.

Al centro e Sardegna: all'inizio annuvolamenti compatti con associati deboli rovesci o temporali su Sardegna, Marche, Lazio centromeridionale ed Abruzzo; nel pomeriggio seguirà un generale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni, con in serata bel tempo su tutto il centro.

Al sud e Sicilia: giornata inizialmente all'insegna del maltempo diffuso con precipitazioni in prevalenza temporalesche e localmente anche intense sulle regioni ioniche. Graduale miglioramento dal pomeriggio a partire dalle regioni piu settentrionali con generale rasserenamento serale, eccezion fatta per il settore più meridionale calabrese e per la Sicilia tirrenica dove i fenomeni si attarderanno fino alle ore notturne.

Temperature: minime in flessione su Val padana, Romagna, nord Marche, regioni tirreniche centrali, coste campane e sulla Sicilia; in rialzo sulla Puglia; pressoché stazionarie altrove; massime in deciso aumento al centro-nord peninsulare, Sardegna centroccidentale, Sicilia orientale, Molise e nord Campania; in diminuzione sul resto del paese.











