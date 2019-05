Freddo, pioggia e neve a bassa quota: colpo di coda dell'inverno su tutta Italia

Colpo di coda dell'inverno su tutta Italia. La primavera tarda ad arrivare da Nord a Sud della Penisola. A farla da padrone è il freddo accompagnato da temporali, venti forti e nevicate a bassa quota.

A risentire dell'aria gelida di origine artica, pronta a dirigersi verso il Mediterraneo, sono anche le temperature in netta diminuzione in questi giorni: sono infatti attesi cali di oltre 10 gradi al di sotto della norma. L'ondata di maltempo arriva dopo un inverno caldo che ha fatto registrare temperature di circa 0,40 gradi superiori alla media storica e 1/3 di pioggia in meno sullo Stivale, isole comprese. Gli sbalzi termici, con il brusco abbassamento della lancetta sul termometro, rischiano di compromettere la raccolta di frutta e verdura nelle piantagioni, segnala la Coldiretti, mentre venti forti e piogge copiose hanno sferzato la Lombardia, colpendo vigneti e serre.

Paura nella notte a Vigevano, dove violente raffiche di vento hanno causato la caduta di diversi calcinacci all'interno del duomo. Nessuno è rimasto ferito ma la chiesa è stata chiusa. Le intemperie non hanno risparmiato la provincia di Varese. Qui gli interventi dei vigili del fuoco, nella sola mattinata di domenica, sono stati oltre 20. In particolare a Cittiglio il vento ha scoperchiato uno dei padiglioni dell'ospedale. Forti grandinate invece nel Veronese: gli interventi dei soccorritori sono stati circa 40 per allagamenti e alberi caduti. Cattive notizie anche per l'inizio della seconda settimana di maggio. A 'salvarsi' è solo il Nord, dove è previsto bel tempo, fatta eccezione per qualche nevicata oltre i 700-800 metri, mentre non mancheranno nubi e precipitazioni al Centro, al Sud e nelle Isole.

Per quanto riguarda le temperature, l'Aeronautica militare segnala minime in calo su pianure piemontesi, venete e friulane, Emilia-Romagna e al Centro-Sud. Risultano stazionarie altrove. Massime in deciso aumento al settentrione, meno marcato sulle regioni centrali tirreniche; in calo sul resto della Penisola, più sensibile sulle regioni centro meridionali adriatiche

