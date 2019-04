Cieli grigi e nuvole su tutto il Paese. Il meteo del 4 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi, 4 aprile, in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Nella prima parte del giorno le precipitazioni risulteranno diffuse e localmente intense sui settori occidentali, mentre i fenomeni saranno isolati su Emilia Romagna e sparsi sulle restanti aree. Nella seconda parte del giorno fenomeni e nubi in attenuazione sui settori occidentali, invece le precipitazioni tenderanno a divenire diffuse sulle restanti aree e temporali localmente intensi su Lombardia e Triveneto. Quota neve generalmente oltre i 1.000 metri, localmente fino a 800-900 metri al mattino.

Centro e Sardegna: nella prima parte del giorno nuvolosità estesa sulle regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con piogge sparse e temporali associati, i temporali nel pomeriggio tenderanno ad intensificarsi sulle coste laziali e toscane e saranno possibili fenomeni localmente di forte intensità. Sulle regioni adriatiche dapprima schiarite ed annuvolamenti, poi la nuvolosità tenderà ad intensificarsi e saranno possibili isolate piogge nel pomeriggio. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sulle aree appenniniche a quote superiori ai 1.000 metri, localmente in discesa fino agli 800 metri sul versante tirrenico. Sull'isola nel pomeriggio attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità.

Sud e Sicilia: nella prima parte del giorno annuvolamenti compatti sulle regioni tirreniche e Sicilia con associate precipitazioni sparse e locali temporali sulla Sicilia. Dal tardo pomeriggio intensificazione dei fenomeni su Campania, Calabria e Basilicata dove saranno possibili temporali sparsi localmente intensi. Sul resto del sud cielo parzialmente nuvoloso con successivo aumento della copertura nuvolosa e fenomeni isolati dal tardo pomeriggio.

Temperature: minime stazionarie sul settore peninsulare, in lieve aumento sulle due isole maggiori; massime in generale calo al nord, su Toscana ed isole maggiori; in aumento su regioni adriatiche centro meridionali e Campania, senza variazioni di rilievo sulle restanti regioni.

Venti: da moderati a forti meridionali su tutte le regioni con rinforzi sulle aree alpine ed appenniniche. In rotazione da nord ovest dapprima su Sardegna e dal tardo pomeriggio su settori tirrenici.

Mari: da molto mossi a localmente agitati mar ligure e settori centro settentrionali di Tirreno ed Adriatico; mossi i restanti mari tendente a molto mossi Ionio, Tirreno meridionale e stretto di Sicilia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domani (5 aprile) in Italia.

Nord: mattinata ancora all'insegna del maltempo su Triveneto con fenomeni diffusi, nevosi oltre gli 800 metri, ma in successivo deciso miglioramento pomeridiano. Nuvolosità a tratti intensa al mattino su levante ligure, Lombardia ed Emilia-Romagna con residue debolissime piogge sull'area romagnola; seguiranno ampie schiarite. Cielo poco nuvoloso altrove, fermo restando una moderata nuvolosità sulle aree alpine e prealpine.

Centro e Sardegna: nubi compatte al mattino su nord Sardegna, Toscana, Marche, Umbria ed area centrosettentrionale laziale dove sono attesi residui piovaschi, ma in successivo miglioramento con estese aperture. Bel tempo altrove.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su Molise e nord Campania. Sulle restanti aree peninsulari e sulla Sicilia estesi annuvolamenti con fenomeni sparsi, in attenuazione sul rimanente territorio campano e Puglia garganica, mentre una intensificazione pomeridiana delle precipitazioni è attesa sulle aree ioniche della Calabria, con temporali localmente anche intensi.

Temperature: minime in generale calo al centro-nord; in lieve aumento al sud; massime in calo su Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, aree interne laziali, Abruzzo, Cilento, Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia tirrenica; stazionarie su Molise e Puglia garganica; in aumento sulle restanti regioni.

Venti: deboli meridionali sulla liguria e variabili sul restante settentrione; deboli occidentali al centro con rinforzi fino alle ore serali sulle aree appenniniche e bocche di Bonifacio; deboli settentrionali sulla Sicilia centroccidentale e moderati meridionali sul resto del sud con ulteriori decisi rinforzi intorno sud-est su Puglia e Calabria e restante territorio siciliano.

Mari: agitato lo Ionio; molto mossi il basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l'Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in riduzione nella mattinata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata