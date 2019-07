Bel tempo senza afa: il meteo del 29 e 30 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi lunedì 29 luglio in Italia.

Nord: residui addensamenti su Triveneto ed est Emilia-Romagna con deboli ed isolate precipitazioni sulle aree montuose che, nel pomeriggio assumeranno carattere di rovescio o temporale e saranno in esaurimento entro la serata. Sulle restanti regioni poche nubi che, dalla tarda mattinata, si faranno più consistenti a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici e, soprattutto su questi ultimi, si avranno le maggiori probabilità di rovesci o temporali, a carattere isolato e limitati alle ore pomeridiane. Estesi rasserenamenti caratterizzeranno la serata.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ulteriori annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna che interesseranno Marche meridionali, basso Lazio ed aree appenniniche abruzzesi con locali piogge e qualche temporale associato sempre di debole intensità, e comunque in esaurimento dalla serata.

Sud e Sicilia: bel tempo sull'isola. Nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, più consistente tra la tarda mattinata ed il pomeriggio quando sarà accompagnata da rovesci o temporali sparsi. In serata invece si avranno ampi rasserenamenti fatta eccezione per il versante tirrenico.

Temperature: minime in rialzo al nord-ovest, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana; stazionarie sul resto del nord e del centro; in calo al sud. Massime in lieve diminuzione su Calabria, Puglia centro-meridionale e Sicilia; in aumento sul resto del Paese, anche sensibile sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di domani martedì 30 luglio in Italia.

Nord: addensamenti compatti a ridosso delle zone alpine ed appenniniche con deboli rovesci o temporali attesi tra mattina e pomeriggio, specie sui relativi rilievi del triveneto. Bel tempo sul resto del settentrione, a parte un po di nubi basse in più che copriranno l'area ligure soprattutto nelle ore serali.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo ulteriori annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna che interesseranno Marche meridionali, basso Lazio ed aree appenniniche abruzzesi con locali piogge e qualche temporale associato sempre di debole intensità, e comunque in esaurimento dalla serata.

Sud e Sicilia: copertura consistente sulle regioni adriatiche, Basilicata e a ridosso dei rilievi campani con locali rovesci e qualche occasionale debole temporale, in riduzione dalle prime ore della sera; seguiranno ampi spazi di cielo sereno. Scarsa nuvolosità ed ampio soleggiamento sul resto del meridione.

Temperature: minime in lieve flessione su Liguria, coste settentrionali della Toscana, Sardegna occidentale e sul Salento; in tenue rialzo su Valle d'Aosta, Pianura Padana centrorientale, bassa Toscana, Lazio, rilievi abruzzesi e molisani, nord Campania, aree ioniche di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia centromeridionale; stazionarie altrove; massime in leggero aumento sui rilievi alpini, pianura veneta, Romagna e sulle regioni centromeridionali; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

